Almeida participará en la cumbre de ciudades Bloomberg City Lab junto a los alcaldes de Londres, Baltimore o Bogotá

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida (d), durante la Lectura Continuada del Quijote en su XXX edición, en el Círculo de Bellas Artes, a 23 de abril de 2026, en Madrid (España). A lo largo de cerca de cuarenta horas ininterrumpidas, el Círculo - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer edil de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, participará en la cumbre global de ciudades 'Bloomberg City Lab', organizada por la asesora Bloomberg y a la que asistirán mil alcaldes de todo el planeta, y tomará la palabra junto a los regidores de Barcelona, Jaume Collboni; Londres, Sadiq Khan; San Antonio (Texas, Estados Unidos), Gina Ortiz Jones; Baltimore (Maryland, Estados Unidos), Brandon Scott; la exalcaldesa parisina Anne Hidalgo; Masaka (Uganda), Florence Namayanja; Tsukuba (Japón), Tatsuo Igarashi, y Varsovia, Rafa Trzaskowski.

La cumbre se celebrará en Madrid el martes y el miércoles y mantiene la esencia con la que se puso en marcha, que "la innovación más importante ocurre a nivel local y se multiplica cuando las ciudades comparten soluciones". Durante más de una década, estas cumbres han recorrido el mundo, reuniendo a los líderes y voces más influyentes de ciudades de todo el planeta.

Almeida tomará la palabra el martes en la ponencia titulada 'Madrid: centro de la innovación'. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también pasará el martes por Bloomberg City Lab abordando el papel de las ciudades como motores del cambio. El miércoles lo hará el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la ponencia 'Invertir en un Gobierno capaz'.