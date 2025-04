Almeida pregunta al ministro "'Óscar Paradores'" si fue ascendido por "encubrir juergas de Ábalos con prostitutas"

Cree que Maroto es secretaria general del PSOE en la ciudad "porque sabe demasiado de Begoña Gómez y no la pueden dejar caer"

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha preguntado al secretario general de los socialistas madrileños y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública de España, Óscar López, a quien se ha referido como "Óscar Paradores", si fue ascendido por "encubrir juergas de José Luis Ábalos con prostitutas".

"'Óscar Paradores' tiene que explicarnos si fue ascendido a jefe de Gabinete del presidente del Gobierno en julio de 2021 por haber encubierto las juergas con prostitutas de José Luis Ábalos en Paradores, de los que él era presidente, porque hay ya es casualidad que te asciendan a jefe de gabinete una vez que cesan a José Luis Ábalos y cuando como presidente de Paradores lo has encubierto", ha lanzado Almeida en una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press.

Almeida ha exigido que si conocía lo que pasó con Ábalos "y lo encubrió, que se vaya. Y si no lo conocía, que se vaya por inepto". "Me parece imposible que no conociera lo que estaba pasando en Paradores con José Luis Ábalos y con las furgonetas de prostitutas, es imposible", ha insistido.

De nuevo Almeida ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque elecciones, algo que haría "una persona con un mínimo de decencia" porque "una persona con un mínimo de dignidad democrática sabe que en una democracia parlamentaria no se gobierna con o sin el Parlamento".

"Y una persona con un mínimo de decencia no toleraría tener los casos de corrupción que tiene en estos momentos: de su mano derecha José Luis Ábalos, de su mujer, de su hermano, los casos de corrupción que asolan en general al PSOE", ha enumerado.

El siguiente foco lo ha puesto en la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, para que explique "y dé la cara delante de todos los madrileños" sobre los mensajes con el presunto comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama. Cree que la edil "está hasta el cuello de corrupción" y "sabe que hay mucho más detrás".

"¿Por qué mantengo también que le han hecho secretaria general del Partido Socialista en la Ciudad de Madrid? Porque sabe demasiado de Begoña Gómez y no la pueden dejar caer", ha opinado.