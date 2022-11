Almeida ve "incompatible" que Reyes Maroto sea a la vez ministra y candidata a la Alcaldía de Madrid

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este lunes que es "incompatible" que la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, continúe ejerciendo este cargo tras anunciarse que es la candidata socialista a la Alcaldía de la capital en las elecciones de 2023.

"Para mí es incompatible en este momento que Reyes Maroto sea candidata a la Alcaldía de Madrid y ministra, porque hay una necesaria confusión institucional y un aprovechamiento de palancas de Gobierno para hacer campaña electoral, seamos realistas, creo que nadie puede dudar de que esto va a ser así", ha explicado ante los periodistas desde la depuradora de Valdebebas.

Martínez-Almeida considera que "los madrileños merecen una candidata del PSOE al cien por cien" y cree que "si de verdad Reyes Maroto quiere competir por la Alcaldía de Madrid y si de verdad tiene un compromiso con los madrileños no lo puede compartir con ser ministra".

Además, ha advertido de que "la izquierda no va a dudar en ningún momento en utilizar cualquier truco, bajar al barro, o hacer guerra sucia para obtener sus objetivos electorales, y en eso no deberían mezclar al Gobierno de la Nación". "Yo no tengo ninguna duda, visto cómo es el modus operandi de Pedro Sánchez, que va a pretender hacer un aprovechamiento institucional del Gobierno de la Nación para lanzar la candidatura de Reyes Maroto a la Alcaldía de Madrid", ha abundado.

También ha hecho hincapié en que Maroto "llega como paracaidista y tampoco conoce cuál es la realidad de Madrid", por lo que "tendrá que estudiar, tendrá que ir por las calles, tendrá que recorrerse los 21 distritos y los 131 barrios". "Para hacer eso, para conocer los problemas de Madrid, lo que tiene es que estar centrada en Madrid y no ser al mismo tiempo ministra, porque yo creo que es una muestra de respeto hacia los madrileños", ha finalizado.

"BRINDADO EN MÁS MADRID"

El alcalde de Madrid cree que el nombramiento de Maroto como candidata socialista ha hecho que en la sede de Más Madrid "estén brindando, y no con agua" porque "estaba claro que la gran batalla de estas elecciones no era la Alcaldía sino la primogenitura de la izquierda, y por tanto quién iba a ser la primera fuerza de la izquierda y segunda en el Ayuntamiento en las elecciones de mayo de 2023".

"Parece razonable pensar que en Más Madrid tienen que estar contentos, porque de todo el elenco de candidatos manejados por el PSOE, Reyes Maroto ni era la primera, ni era la que tenía más conocimiento ni es la que tiene más peso político, sino quien ha tenido que aceptar por descarte de Pedro Sánchez", ha reiterado a continuación.