Almeida ve a Sánchez "el 1 de la banda" en una "corrupción irrespirable": "¿Piensan que son tontos los madrileños?"

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como "el número uno de la banda" en un "clima de corrupción irresponsable", para poner el foco en la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, a quien ha vuelto a exigir el cese porque "sigue sin explicar por qué ha mentido masivamente, de forma compulsiva" con el caso de los mensajes con el presunto comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama, para preguntarse si acaso "piensan que son tontos los madrileños".

Desde el Centro Dotacional Integrado Ángel del Río, el primer edil madrileño ha reaccionado a la decisión del juez que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por la que modifica la situación procesal de testigo a investigada de Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa que envió varios correos electrónicos relacionados con la actividad privada de Gómez. "Una más, una más cerca del uno", ha resumido.

Sobre "el uno", Pedro Sánchez, Almeida ha subrayado que no sólo tiene "una responsabilidad política importante sino que se le empieza a acercar también lo que parece ser una responsabilidad judicial porque no es normal tener imputado a tu hermano, tener imputada a tu mujer, tener imputada a tu asesora, ya se verá qué pasa con la nueva secretaria de Organización del PSOE-M, Pilar Sánchez Acera". "Pretender que todas esas tramas delictivas están a tu alrededor sin que tú sepas nada parece imposible", ha planteado.

"Parece más plausible pensar que es el número uno de la banda, que es el número uno de esta organización que tiene diversas tramas delictivas abiertas y, por tanto, que tiene la responsabilidad de darle ya de una vez por todas la voz a los españoles porque no podemos seguir aguantando este clima de corrupción irrespirable, esta corrupción personal, corrupción política, corrupción institucional, corrupción económica. No hay forma de corrupción que no haya sido abordada por el gobierno de Pedro Sánchez y por el PSOE", ha cargado.

Esto le ha llevado a centrarse en Maroto porque "sigue sin explicar por qué ha mentido masivamente, de forma compulsiva, desaforada, sin límite alguno, por qué le sigue tomando el pelo a los madrileños".

Almeida ha asegurado que la socialista "mintió en la comisión de investigación del Senado", unido a que "no dijo directamente cuáles eran sus contactos y sus relaciones con Víctor de Aldama, por qué no le explicó a los madrileños que tenía una relación estrecha y frecuente con él, que Aldama tenía como uno de sus centros neurálgicos de corrupción el Ministerio de Reyes Maroto".

"Ya está bien de pretender que se le tome el pelo a los madrileños. No puede ser que la corrupción tenga premio en el PSOE pero es que es la realidad, cuanto más corrupto, más premio se tiene en el PSOE", ha condenado el primer edil.

Almeida ha expresado un "basta ya, basta ya de mentiras, de engaños, de corrupción, de fraude". "Reyes Maroto se tiene que ir", ha vuelto a exigir. Después de que la socialista le haya calificado como "el rey del bulo", el 'popular' ha ironizado con esas palabras porque Maroto "ha mentido a los madrileños, ha mentido en la comisión de investigación".

"¿Es que piensan que son tontos los madrileños? Piensan que son tontos los madrileños y todo tiene un límite ya. Hay que decirle a Reyes Maroto que los resultados del PSOE en Madrid no son casualidad, que si tomas por tontos a los madrileños y crees que les puedes engañar 24 horas al día, siete días a la semana, al final los madrileños te responden en las urnas como se le está respondiendo al PSOE", ha lanzado.

"No puede pretender que los madrileños sean tontos ni que nos vayamos a tragar estos anzuelos que nos echan. Y luego se preguntan qué es lo que está pasando en Madrid. Pues que estamos hartos de ellos, hartos del sanchismo, eso es lo que pasa en Madrid", ha concluido.