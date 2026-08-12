El alquiler en la Comunidad de Madrid sube un 8,6% en julio y lidera el ranking nacional con 1.542 euros al mes de media

Archivo - Alquilar una vivienda en Madrid, de media, cuesta más de 1.500 euros la mes - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El precio del alquiler en la Comunidad de Madrid ha registrado el pasado mes de julio una subida interanual del 8,6% y un precio medio de 19,27 euros por metro cuadrado al mes, lo que ha situado el precio de alquiler de una vivienda de 80 metros cuadrados en la región en 1.542 euros de media, frente a los 1.131 euros de la media nacional.

Madrid se mantiene así como la comunidad autónoma con el alquiler más caro de España, por delante de Baleares, donde una vivienda de estas características cuesta 1.526 euros al mes, y de Cataluña, con 1.366 euros mensuales, según los últimos datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.

La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, ha asegurado que el mercado del alquiler madrileño continúa mostrando una "fortaleza extrema" y una "clara tendencia al alza".

"Rozar los 19,30 euros por metro cuadrado y situar el precio medio de una vivienda por encima de los 1.500 euros mensuales confirma que la región atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión", ha señalado Matos.

La portavoz de Fotocasa ha atribuido esta situación a una demanda "muy intensa" que presiona de forma constante sobre la oferta de viviendas disponibles.

LA MORALEJA, EL MERCADO MÁS CARO DE LA REGIÓN

Al detalle, La Moraleja (Alcobendas) registra el precio más elevado de los analizados, con una media de 21,66 euros por metro cuadrado. Alquilar una vivienda de 80 metros cuadrados en esta zona supone un desembolso mensual de 1.733 euros.

A continuación se sitúan San Sebastián de los Reyes, con 1.652 euros al mes y un precio de 20,65 euros por metro cuadrado, y Madrid capital, donde el alquiler de una vivienda de estas dimensiones alcanza los 1.596 euros al mes, equivalentes a 19,95 euros por metro cuadrado.

También figuran entre los municipios más caros Pozuelo de Alarcón, con 1.493 euros mensuales; Villanueva de la Cañada, con 1.459 euros; Majadahonda, con 1.410 euros, y Fuenlabrada, con 1.406 euros al mes.

Por debajo se encuentran Las Rozas, con 1.371 euros mensuales; Alcobendas, con 1.307 euros; Alcorcón, con 1.302 euros, y Getafe, con 1.298 euros. También Galapagar (1.247 euros de media), Villaviciosa de Odón (1.240 euros al mes), Móstoles (1.230 euros al mes) y Tres Cantos (1.176 euros al mes).

En el otro lado, las ciudades madrileñas donde más barato es alquilar, son Alcalá de Henares (473 euros al mes), Leganés (1.097 euros al mes)y Colemenar Viejo (1.120 euros al mes).

MADRID, SEGUNDA CAPITAL MÁS CARA DE ESPAÑA

Si se pone el foco en las capitales de provincias españolas, Madrid es la segunda ciudad más cara de España para vivir de alquiler, solo por detrás de San Sebastián.

Arrendar una vivienda de 80 metros cuadrados cuesta una media de 1.610 euros mensuales en San Sebastián, 1.596 euros en Madrid y 1.529 euros en Palma de Mallorca. Estas tres ciudades son, además, las únicas capitales analizadas en las que el precio supera los 19 euros por metro cuadrado.

En el lado opuesto se sitúan Jaén, con un alquiler medio de 600 euros al mes; Cáceres, con 663 euros, y Ávila, con 682 euros mensuales para una vivienda de 80 metros cuadrados.