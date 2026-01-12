Arrancan las obras del Nuevo Barrio de Campamento, que acogerá 10.700 viviendas asequibles

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto de demolición de los primeros edificios del acuartelamiento de Campamento - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las obras del Nuevo Barrio Campamento han arrancado este lunes para la construcción de 10.700 viviendas asequibles que acometerá Casa 47, la Entidad Estatal de Vivienda titular del 98% de la superficie.

Después de que el Gobierno haya desbloqueado la Operación Campamento, paralizada desde 1989, este lunes se han iniciado los trabajos para la demolición de los primeros edificios del acuartelamiento de este barrio de la capital.

Un acto que ha contado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, así como la asistencia del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Público, Óscar López.

"Hace cuatro años tomamos la decisión de impulsar este proyecto y hoy echamos de las palabras a los hechos y por eso esta vez no venimos a presentar un plano, a prometer un futuro, lo que venimos es a iniciar las obras y a decir que hoy por fin empieza a construirse un barrio, un nuevo barrio en nuestro país, en la Comunidad de Madrid, en la ciudad de Madrid", ha puesto en valor el presidente del Ejecutivo central.

Por su parte, la ministra ha destacado en el acto que este proyecto es "el mejor" de todos los que se habían presentado en estos 40 años, ya que el 100% de las viviendas serán promovidas por empresa pública y serán asequibles. "Habrá viviendas en alquiler y en propiedad, pero todas asequibles", ha destacado.

En el caso de los alquileres, se fijarán precios que no sobrepasen el 30% de la renta mediana de la zona para garantizar la asequibilidad; en el caso de las ventas, también se asegurarán importes por debajo del precio de mercado. Las viviendas serán accesibles para todas aquellas rentas que se sitúen entre 2 y 7,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) y que no tengan otras propiedades.

De las 211 hectáreas (2.110.000 metros cuadrados) de superficie de Nuevo Barrio Campamento, un 25% de los terrenos irá destinado a la construcción de viviendas, mientras que el 75% restante se dedicará a usos públicos a través de equipamientos urbanos, calles, zonas verdes y espacios de disfrute para la ciudadanía.

Las máquinas han accedio por primera vez a los terrenos para iniciar los trabajos previos a la construcción de Nuevo Barrio Campamento. Once de los edificios del ámbito de Campamento se preservarán al contar con un régimen de protección patrimonial o bien por su interés tipológico o estructural.

En detalle, se trata de tres edificaciones en el Cuartel Alfonso XIII, cuatro pabellones de la Estación Militar, Picadero cubierto de la Escuela Militar Ecuestre, Torre de Tiro del Polígono de Experiencias y dos edificaciones en el Cuartel San Fernando, según el Ministerio de Vivienda.

En total, se derribarán 56 edificios de diferente naturaleza y sin protección patrimonial: 37 de ellos son edificaciones o naves destinados a diferentes usos, diez son antiguas garitas de seguridad o edificios de vigilancia y otros nueve son cerramientos que compartimentan el interior de la zona y que facilitarán la seguridad durante el inicio de los trabajos de urbanización.

Además, en una apuesta por la sostenibilidad, los materiales procedentes del derribo que no necesiten un tratamiento especial pasarán por una planta de machaqueo instalada en la propia obra, con el fin de reutilizar y dar una segunda vida en el nuevo barrio a aquellos materiales que hasta ahora conformaban los edificios militares.

EL NUEVO BARRIO

Ubicaco al suroeste de la ciudad de Madrid, a unos 8,5 kilómetros del centro, supondrá una transformación integral de la zona, que pasará a contar con 154.000 metros cuadrados de zonas verdes y más de 5.300 nuevos árboles en la actuación.

Igualmente, se dispondrá de una amplia dotación de mobiliario urbano para generar espacios de ocio y actividad física. El barrio priorizará la movilidad y los itinerarios peatonales y ciclistas por encima del vehículo motorizado, potenciando las redes de transporte público colectivo y las estaciones de carga para vehículos eléctricos.

Además, se contempla la ampliación y modernización de la red de servicios públicos y espacios urbanos como centros de salud, centros educativos, equipamientos deportivos y culturales.

Las obras para el soterramiento de la A-5 es uno de los proyectos en paralelo más determinantes para este nuevo barrio, ya que al canalizar por el subsuelo el tráfico de salida de Madrid se contribuirá a la habitabilidad y cohesión del barrio, que ganará accesibilidad y apertura hacia los barrios ya existentes de Campamento, Aluche y Las Águilas.

Además del acceso por carretera a través de una arteria como la A-5, contará con una nueva estación de Metro en el interior del ámbito, que se sumará a una potente red de comunicaciones ya existente, con cinco estaciones de Metro, Metro Ligero y Cercanías dispuestas por el perímetro de la actuación: Colonia Jardín (L10, ML2 y ML3), Campamento (L5), Empalme (L5), Aviación Española (L10) y Cuatro Vientos (L10 y C5).