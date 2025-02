La Asamblea reabre este jueves con el primer cara a cara de Ayuso y Espinar como nueva portavoz del PSOE de Óscar López

Un minuto de silencio por la última víctima de violencia de género arranca un Pleno donde se debatirá sobre vivienda, sanidad, memoria y turismo

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid reanuda este jueves su actividad tras el parón navideño y acoge el primer cara a cara entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la nueva portavoz del PSOE en la Cámara, Mar Espinar, designada por el secretario general del partido y ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López.

Será en la sesión de control del Pleno, que comenzará tras un minuto de silencio por la última víctima de violencia de género en la Comunidad de Madrid, Diana Marisol, y una declaración institucional con motivo del Día Mundial contra el Cáncer.

Mar Espinar toma las riendas del grupo parlamentario que mostrará también el cambio de fuerzas dentro del partido, ya que varios diputados afines al exsecretario general Juan Lobato pasan a segunda fila y el nuevo "núcleo duro" se sitúa en la primera.

ESPINAR Y LOBATO

Este jueves será la primera prueba de este nuevo PSOE-M y también de la hipótesis que sostiene López de que podrá hacer oposición a la presidenta autonómica sin necesidad de estar en la Cámara regional.

Mar Espinar destaca por su tono más contundente que sus predecesores --Juan Lobato y Jesús Celada-- y por las tablas de haber sido portavoz del PSOE en el Ayuntamiento el pasado mandato tras la salida de Pepu Hernández.

Ayuso le deseaba este lunes "la mayor suerte", pero le advertía de que no se dedicará a "desprestigiarla" sino a hablar "de política". "Ya llevamos tres portavoces en el último mes, así que le deseo la mayor suerte. En la Asamblea no me dedicaré a investigar a su familia, a su entorno, ni a despreciarla, ni a desprestigiarla en lo personal. Así que conmigo lo que tendrá que hacer es hablar de política, y yo creo que lo hará", planteaba.

Los focos también estarán sobre Juan Lobato, quien el lunes anunciaba su voluntad de volver a trabajar en la Agencia Tributaria pero manteniendo su cargo como senador por designación autonómica renunciando a su sueldo.

Ese mismo día fuentes de la Presidencia de la Cámara Alta indicaban a Europa Press que percibían visos de incompatibilidad entre el cargo público y el retorno a su actividad profesional, aunque recordaban que la decisión final corresponde a la Comisión de Incompatibilidades.

También queda la incógnita de si la nueva cúpula del PSOE-M le reclamará el acta de senador, que se otorgó a sí mismo, para situar en el Senado a un diputado alineado con la nueva dirección política, un requerimiento que de momento no se ha efectuado.

SESIÓN DE CONTROL

Espinar será la segunda en interpelar a la presidenta tras la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, que preguntará sobre las prioridades del Ejecutivo regional en 2025, igual que la de Más Madrid, Manuela Bergerot. El del PP, Carlos Díaz-Pache, pedirá su valoración de la atención a pacientes de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que presta la sanidad pública madrileña.

Tras ello llegarán las preguntas a los consejeros sobre temas como la transparencia, la reducción de jornada laboral, la Formación Profesional, el mercado de la vivienda, la labor del GERA o los pagos a los hospitales concesionados en la región.

A continuación, se debatirá la proposición de ley (PROPL) de Ordenación del Turismo de la Comunidad de Madrid presentada por Más Madrid, que tratará de que se tramite por lectura única.

En ella proponen que se adecúe la normativa de la región para que las comunidades de propietarios puedan prohibir la actividad de alquileres turísticos mediante acuerdos adoptados en junta por mayoría de tres quintos.

VIVIENDA Y SANIDAD

A continuación llegará el momento de la vivienda con dos iniciativas en las que intervendrá el consejero del ramo, Jorge Rodrigo. La primera de ellas será una interpelación de la diputada socialista Cristina González sobre políticas de la Comunidad para impulsar el acceso a la vivienda. La segunda será una comparecencia sobre el mismo objeto solicitada por Vox.

Desde la Comunidad de Madrid han recalcado en numerosas ocasiones su apuesta por la promoción de viviendas para rebajar el precio, incluyendo programas de alquiler asequible como el Plan Vive, y rechazando la intervención en el mercado con medidas como los topes del alquiler.

También comparecerá la consejera de Sanidad, Fátima Matute, a petición del PSOE, para informar sobre el funcionamiento de la colaboración público-privada en el ámbito sanitario.

El Ejecutivo regional ha defendido en numerosas ocasiones la eficacia de este modelo. La reivindicó, entre otros, ante la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SN) anunciada por la ministra de Sanidad, Mónica García.

Destacaba en primavera que este modelo está "consolidado" en muchas comunidades autónomas y que viene funcionando "de una manera eficaz y eficiente". Insistía, además, en que es "transparente", "garantista" y que está sometido a una exhaustiva fiscalización.

ATENCIÓN DOMICILIARIA Y LEY DE MEMORIA, EN LAS PNL

Por último, llegarán las proposiciones no de ley (PNL). En la primera el PSOE tratará de conseguir que la Cámara pida a la Comunidad de Madrid que abra un nuevo proceso de contratación pública para la gestión del servicio de Ayuda a Domicilio.

Por su parte, PP hará uso de su mayoría absoluta para pedir a la Comunidad de Madrid que inste al Ejecutivo central a derogar la Ley de Memoria y al Gobierno autonómico que no acuda a "actividades ideológicas" que tengan por objetivo "quebrar el espíritu de concordia que dio lugar a la Transición, recuperar viejos rencores o comprometer la figura de Su Majestad el Rey".

La iniciativa pide también que se reclame al Ejecutivo central "restituir públicamente la Transición y su más alta plasmación jurídica, la Constitución, como causa y origen del actual sistema democrático y de libertad".

PUGNA POR LA REAL CASA DE CORREOS

El texto llega a la Cámara en un momento en el que las políticas de memoria protagonizan dos de los frentes del Ejecutivo de Ayuso con Moncloa. Por un lado, las críticas al centenar de actos que desplegará el Gobierno nacional este año por las cinco décadas de la muerte del dictador Francisco Franco y por otro la aplicación de la Ley de Memoria Democrática sobre la Real Casa de Correos.

Por este último punto la sede de la Presidencia regional debe ser calificada como Lugar de Memoria, a pesar de la negativa de Ayuso, quien quiere llevar esa designación al Tribunal Constitucional (TC). Esta norma, según la PNL del PP, "alienta el guerracivilismo como estrategia política, divide artificialmente a los españoles en dos bandos irreconciliables"

Además, "convierte a los gobiernos de la UCD y del PSOE (hasta 1983) en cómplices necesarios del franquismo, al mismo tiempo que es un ejercicio de amnesia selectiva respecto a los crímenes del otro bando y del totalitarismo, que se ensayó en España, antes de estallar en la Segunda Guerra Mundial".

Este miércoles el portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel García, sostenía que responderían "con contundencia" a los pasos del Gobierno. "Estamos utilizando todos los resortes que tiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid", aseguraba.