Asociación Defensor del Paciente pide a Fiscalía que investigue la residencia González Bueno, con "110 muertos"

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación El Defensor del Paciente ha pedido este viernes a la Fiscalía Provincial de Madrid que investigue la residencia pública Doctor González Bueno de Madrid, donde según le han informado familiares han fallecido ya 110 ancianos durante la crisis del coronavirus.

La presidenta de la entidad, Carmen Flores, ha hecho le he hecho llegar el relato de la hija de uno de estos fallecidos y le ha pedido una investigación que depure las responsabilidades oportunas e intervenga "esta y todas las residencias con números de fallecimientos escandalosos y que han destrozado el corazón de las familias hasta hacerlas sentir culpables por tener y pagar para que sus seres queridos fueran atendidos con decencia y el cariño que se merecían"

En una carta, María ha criticado que sus dos padres han muerto y en sus certificados de defunción no refleja que hayan sido por coronavirus. "No solo no había tests, si no que las mascarillas eran escasas y cuando llegaron eran de la partida que era defectuosa", ha criticado.

Según ha explicado esta familiar, la residencia no me dio ni número de fallecidos ni contagiados en ningún momento y no estaba bastante personal afectado, "incluido los médicos de la residencia". "En ningún momento pude hablar con un médico, solo la tarde antes del fallecimiento de mi padre para decirme que lo sedaban con lo que intuí que moriría igualmente que mi madre, como así fue. Le pedí traslado al hospital y su contestación fue que ya no le podían intubar", ha relatado.

María pidió el traslado al hospital de sus padres pero recuerda que un protocolo oficial "que ha desaparecido de la web" en el cual las residencias tenían que contactar con el hospital de referencia, en este caso La Paz y había un médico Geriátrico que determinaba si eran trasladados ó no con orden de si eran mayores de 70 años no podían ser trasladarlos. "La solución fue dejarlos morir, como en el caso de mis padres. Sé del caso de otro hospital donde si tenias 65 años se te ponía una etiqueta roja y lo dejaban para el último debido al colapso. Los han 'matado' o dejado morir porque sí", ha denunciado.

"Quiero que se entere la gente de que los han abandonado, que el número real de muertos es irreal y que no quede en el olvido que han dejado morir a la generación más luchadora y con más valores. Gracias a ellos, sin apenas estudios o los básicos y después de pasar una guerra y postguerra tenemos muchas de las cosas y derechos de los que ahora disfrutamos y no es justo lo que han hecho con ellos", ha concluido esta familiar.