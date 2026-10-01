Ayuntamiento apunta a responsabilidad penal del delegado por "inacción" y adelanta otras sanciones por daño patrimonial

Estatua del Oso y el Madroño durante la acampada por la vivienda, en la Puerta del Sol, a 1 de octubre de 2026, en Madrid (España). El Oso y el Madroño ha amanecido vallado, como anunció el alcalde de Madrid para evitar la vandalización del monumento, en - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz municipal, vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha señalado que "probablemente conlleve responsabilidades penales" la "dejación de funciones e inacción" que ha imputado al delegado del Gobierno, Francisco Martín, en la acampada por la vivienda de la Puerta del Sol, para anunciar que, una vez que el Ayuntamiento pueda acreditarlas, formalizará sanciones por daño patrimonial en monumentos de la plaza.

"Nosotros vamos a sancionar desde luego todos los incumplimientos de ordenanzas municipales que tengamos la posibilidad de acreditar. Ahí hay distintas cuestiones, algunas más meramente administrativas y otras que tienen que ver con daños patrimoniales que pueden ser delitos penales porque hablamos de edificios especialmente protegidos (en referencia a la Real Casa de Correos) y a monumentos como el Oso y el Madroño", ha declarado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Sanz ha asegurado que "el Ayuntamiento de Madrid va a ejercer todas las acciones para recuperar su patrimonio y para defender el patrimonio de todos que algunos están vandalizando".