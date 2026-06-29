El Ayuntamiento autoriza la ejecución simultánea de las obras de urbanización y edificación en la etapa 1 de Los Cerros

El Ayuntamiento autoriza la simultaneidad de urbanización y edificación en la etapa 1 de Los Cerros. - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha autorizado la ejecución simultánea de las obras de urbanización y edificación en la etapa 1 de Los Cerros, el ámbito del sureste de la capital, ubicado entre Coslada, El Cañaveral y San Fernando de Henares.

Con este paso, los distintos promotores podrán comenzar a levantar las primeras viviendas una vez obtengan las correspondientes licencias. Esta primera etapa contará con 4.157 viviendas, de las que 481 serán promovidas por el Ayuntamiento.

El proyecto de urbanización de Los Cerros, financiado y ejecutado por la Junta de Compensación del ámbito y supervisado por el Área de Obras y Equipamientos, consta de tres etapas, de las que ya están en marcha las dos primeras, ha indicado el Consistorio en un comunicado.

Los Cerros tiene una superficie total de 4,7 millones de metros cuadrados en la que se prevé la construcción de 14.276 viviendas, de las cuales el 50% estará sujeto a algún tipo de protección oficial.

Con tan solo un 12% de superficie edificable, Los Cerros apuesta por un modelo urbano singular donde naturaleza y ciudad se integran armónicamente, con 550.650 metros cuadrados destinados a usos terciarios y comerciales.

El ámbito contará con 1,7 millones de metros cuadrados de zonas verdes, superando en extensión al parque del Retiro e integrando actuaciones como la plantación de más de 9.400 árboles y 100.000 arbustos. Además, habrá un carril bici de 31,1 kilómetros y 15 zonas infantiles.

En cuanto a comunicaciones, Los Cerros se conecta directamente con la M-45, la R-3 y la M-203 y se prevé su integración con la red de transporte público mediante autobuses de acceso rápido (BRT) y líneas de EMT Madrid. Se estima que la inversión total en el ámbito ascenderá a 3.000 millones de euros, lo que generará unos 15.000 empleos directos e indirectos.