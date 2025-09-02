Ayuntamiento baraja recuperar el tráfico original en Palos de la Frontera pero estudiará si es necesaria "actualización"

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -
El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha avanzado este martes la próxima recuperación del tráfico en el entorno de Palos de la Frontera, en el distrito de Arganzuela, tras las afecciones a la circulación por las obras de ampliación de la Línea 11 de Metro entre Plaza Elíptica y Conde de Casal.
En declaraciones a los medios en Villaverde, Carabante ha apuntado que ya se están "levantando" esas ocupaciones de vía y poniendo a disposición la calzada "para que se pueda utilizar en el mismo estado en el que se encontraba", aunque, en cualquier caso, desde el Ayuntamiento se estudia si es necesaria alguna "actualización".
"A lo largo de las próximas semanas, una vez que se haya levantado definitivamente, vamos a analizar esas consecuencias en relación al tráfico y a los nuevos itinerarios que se han producido como consecuencia de esas ocupaciones, por si es necesario llevar a cabo alguna actuación y actualización respecto a la situación anterior, por si es necesario modificar alguna dirección de alguna calle. Pero, en principio, volverá a su estado original antes de la ocupación", ha dicho.