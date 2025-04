Ayuso asegura que "cualquier ciudad del mundo" querría albergar la F1 y acusa a la izquierda de ser "unos tristes"

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ensalzado este jueves el "orgullo" que siente de que la capital vaya a acoger el Gran Premio de Fórmula 1 y ha acusado a la izquierda de ser "unos tristes" por no alegrarse de esta noticia.

"Hoy es un gran día. El Ayuntamiento aprueba la licencia para empezar a construir a partir de mañana el circuito para poner la primera piedra, ¡Qué no daría cualquier ciudad del mundo por albergar la Fórmula 1!", ha ensalzado la presidenta desde la sesión de control en el Pleno de la Asamblea de Madrid.

Sin embargo, ha criticado que la izquierda no quiera que esto suceda porque "no quiere que nada progrese y prospere" en la región. "No soporta la libertad, las inversiones, la alegría, la luz, la apertura. Necesitan todo tenerlo cerrado, oscuro, prohibido, señalado, perseguido, agraviado, dependiente de lo público, para que ellos se perpetúen en el poder", ha censurado.

Por ello, Díaz Ayuso ha afirmado que la oposición intente "desguazar, perseguir y poner en tela de juicio" los grandes eventos que llegan a la ciudad con un evento que tienen más de 90 millones de aficionados en todo el mundo.

"La Copa América en Barcelona, en Cataluña, ha costado más de 40 millones de euros de dinero público. ¿Se han quejado? ¿Han dicho algo? 80 millones desde el año 2021 para financiar entidades culturales catalanas. ¿Han dicho algo del dinero público? Fueron más de 2 millones de euros para el Gran Premio de Fórmula 1 de Cataluña, que yo lo haga encantada y lo defiendo. ¿Pero y ustedes por coherencia?", ha aseverado la presidenta.

Así, ha defendido que el Premio de Madrid va a ser "el mejor circuito" de F1 y el premio "del momento", algo que hará que Madrid "sorprenda nuevamente al mundo", mientras la izquierda "se seguirá hundiendo en esa profunda e intensa tristeza".

"Nosotros vamos a seguir trabajando por ese premio, que créanme que el gasto va a ser infinitamente menor que el destrozo que ustedes causaron con sus fiestas al Parador de Teruel", ha espetado la dirigente madrileña.

Además, ha recordado que la Fórmula 1 tendrá un impacto de 450 millones de euros en la economía madrileña cada año, 112.000 espectadores de manera presencial, de los que el 35% vienen de otros lugares del mundo, además de conseguir crear 8.200 empleos directos.