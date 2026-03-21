Ayuso asiste junto a Felipe VI en el Jarama a la primera carrera en España del Campeonato del Mundo de Fórmula E

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asistido en el circuito de Madrid Jarama-RACE a la primera carrera en España del Mundial de Fórmula E, la Fórmula 1 eléctrica, celebrada bajo la presidencia del Rey Felipe VI - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asistido en el circuito de Madrid Jarama-RACE de San Sebastián de los Reyes a la primera carrera en España del Mundial de Fórmula E, la Fórmula 1 eléctrica, celebrada bajo la presidencia del Rey Felipe VI, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

Se trata de la sexta edición de este campeonato internacional que también se da cita a lo largo de la temporada en plazas como Sao Paulo, Mónaco, Tokio, Miami, Londres o Ciudad de México.

Antes del comienzo de la prueba, la presidenta madrileña ha visitado las instalaciones del Jarama y ha participado en la ceremonia de entrega de premios en una carrera retransmitida para más de 400 millones de espectadores de 192 países.

Díaz Ayuso recibió el pasado jueves en la Real Casa de Correos a pilotos y escuderías participantes en la 2026 CUPRA Raval Madrid E-Prix, dónde constató que "abre la puerta a un nuevo modelo de competición al servicio de la vanguardia tecnológica".

Con ella la Comunidad de Madrid da inicio al Año del Turismo Deportivo en la región, que reunirá a lo largo de este 2026 más de 400 eventos, entre ellos el regreso de la Fórmula 1 en septiembre, con una previsión de 1.000 millones de euros en actividad turística.