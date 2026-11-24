La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (c), la candidata por Madrid al Congreso de los Diputados Cayetana Álvarez de Toledo (i), y la candidata por León, Ester Muñoz (d), durante un mitin del Partido Popular - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avisado este martes de las "circunstancias totalmente anómalas" en las que los españoles van a votar el 29 de noviembre por la falta de información sobre el censo.

"Nunca habíamos ido con una sensación absoluta de desconfianza, de temor y también de miedo. Nunca nos había ocurrido algo así. Tú sabías al final que ganaba el que era mejor, el que había convencido más, el que tenía mejores propuestas o se iba quien no lo había hecho", ha defendido la dirigente regional en una entrevista en 'Cope', recogida por Europa Press.

Así, ha apuntado el "sentimiento de desconfianza" que sienten los españoles en estos comicios, algo que ha tildado de "tristísimo". La presidenta ha asegurado que esta situación le recuerda mucho a la de 2023 cuando se intentó "partir" los votos del Partido Popular e intentar "empatar y acercarse lo más posible".

"Recuerdo la cantidad de gente que solicitó el voto no le llegó, aquellos que se confiaron y, por supuesto, aquellos que no. En este caso, lo que veo es que es la jugada exactamente igual. Divides al Partido Popular, intentas quedarte muy cerca, (José Félix) Tezanos te dice que vas a arrasar, y luego, lo sorprendente es que tú no sabes cuánta gente va a votar", ha apuntado.

En este contexto, ha alertado de que a día de hoy no se sabe "cuál es el censo", algo que "nunca había ocurrido en democracia" al asegurar que no se sabe si van a poder votar "un millón más o 150.000 menos para arriba o para abajo".

En concreto, Ayuso ha apuntado a aquellos que están advirtiendo que les "está costando muchísimo votar" o gente que ha solicitado el voto por correo "y no le llega otra vez", algo que genera "confusión" porque actualmente gobierna en España "un proyecto mafioso que está por encima del PSOE".