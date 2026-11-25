La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene en un acto de campaña de cara a las Elecciones Generales del 29N, en la Caja Mágica, a 25 de noviembre de 2026, en Madrid (España) - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este miércoles que "el sanchismo está en sus horas más bajas" con un "Kim Jong Un Sánchez", al comparar al presidente del Gobierno con el líder de Corea del Norte, que impulsa "urnas de cartón".

En un mitin en la Caja Mágica, junto al candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, la dirigente autonómica ha cargado contra la campaña "violenta" de Sánchez "disfraza con bailes caribeños", mientras el PP tiene que ir "con la UIP a todas partes".

"Digo, mira, luces y sonido. Por lo menos ya saben que hemos llegado los del Partido Popular, con las luces azules", ha señalado. Lo ha afirmado así después de que a las puertas de la Caja Mágica de nuevo se hayan concentrado unas decenas de profesores en huelga al grito de 'educación pública' con camisetas verdes. Un par de ellos han conseguido entrar al acto aunque finalmente han sido expulsados mientras los asistentes coreaban 'fuera'.

Frente a ello, Díaz Ayuso ha reivindicado que las leyes educativas se tienen que centrar "en la calidad y libertad de los alumnos" y no "en los negocios sindicalistas".

"Queremos a Feijóo como presidente porque queremos que los alumnos de la PAU, de la selectividad, se queden estudiando en Madrid en su casa, si quieren, en igualdad de condiciones con el resto de los españoles. Y queremos que se dupliquen los salarios", ha subrayado.

En este contexto, la presidenta madrileña ha criticado que la izquierda alerte de que "viene la derecha" al Gobierno mientras elige "preferentemente la Comunidad de Madrid y especialmente los municipios" donde gobiernan.

"Todos los líderes de la izquierda, empezando por los de la izquierda bolivariana, que ha hundido todo América, vuelven aquí también a la Comunidad. ¡Oiga qué manera de sufrir! Además vienen ellos, vienen sus hijos, siempre eligen por supuesto la educación privada, las casas de los madrileños y ¿dónde van todos estos a vivir? ¡A Madrid!", ha expresado, además de asegurar que todos los "ministros sanchistas y del frente chiquitito" eligen Madrid.

A MADRID LE GUSTA "SALIR Y DISFRUTAR"

En concreto, ha subrayado que Madrid es "motor político, social y económico" al servicio de la nación porque a los madrileños les gusta "salir, vivir, disfrutar y crecer". "Los niños que son atendidos en nuestros hospitales son de otras regiones y están en su casa, aquí. Y es la región donde todo el mundo viene a que le dejen vivir en paz", ha defendido.

Frente a ello, Díaz Ayuso ha asegurado que el sanchismo, "en sus horas más bajas", empieza con "las purgas" impulsando estos días nuevos impuestos "porque no eran suficientes a los grandes tenedores como todos los líderes de la izquierda", de quienes ha afirmado que "tienen más que todo el portal de Idealista".

La líder del PP madrileño ha cargado contra un Gobierno que no tiene respeto por "las reglas de todos" y que intenta dar lecciones y "comprar el voto con ese socialismo electoral".

Al otro lado, ha asegurado que se sitúa en Madrid "callejero, tabernario, alegre, entregado, esforzado, culto, vanguardista, castizo, mestizo" en una región que tiene "un compromiso con toda España".

"Por eso siempre siempre lo que pasa en todos los rincones del país nos duele como si nos pasara a nosotros mismos. Porque Madrid es la casa de todos. Aquí nadie viene charnego, forastero, fodechinchos, panchitos. Nosotros somos madrileños de Usera, de Chamberí, de Chapinería, de Andalucía, madrileños de Galicia, madrileños de Venezuela o madrileños de Colombia", ha reivindicado.