Ayuso defiende las alianzas con EEUU y asegura que "una ofensa gratuita perjudica a mucha gente"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el espectáculo de Sara Baras en Nueva York - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este lunes las alianzas entre España y EEUU desde Madrid en lugar de "romper lo que tantos han construido" y ha asegurado que "una ofensa gratuita perjudica a mucha gente".

Así lo ha expresado la dirigente regional en un encuentro en Nueva York con empresarios e inversores, en el marco de su visita institucional al país, en un contexto geopolítico marcado por la crisis diplomática entre España y EEUU por la escalada bélica en Irán.

"Una palabra mal tirada, una ofensa gratuita, perjudica a mucha gente que no tiene culpa de nada. Por respeto a la cultura del trabajo y el esfuerzo de tantos, nosotros queremos buscar ese algo que nos une, sin renunciar a ser naciones diferentes en otras tantas cosas. Bendita pluralidad", ha reivindicado la presidenta desde el país americano.

La dirigente madrileña ha insistido en su postura con respecto al conflicto y ha subrayado que, aunque "nadie quiere guerras", algo que les duele "a todos", si nadie hiciera nada hoy seguirían los "presos políticos" y mucha gente "seguiría secuestrada en los túneles de Hamás".

"No queriendo la guerra, se puede tomar una posición en favor y en defensa de todo lo bueno que tanto gente ha construido a lo largo del tiempo", ha defendido la presidenta, frente a "eslóganes vacíos e hipocresía".

"También imagino que la izquierda no estará con el régimen de los ayatolás, con los ataques permanentes a otros países a través de enriquecimiento nuclear, con 30.000 muertos en las calles del país", ha afirmado.

A la vez, Díaz Ayuso ha asegurado que las mujeres iraníes, que fueron premiadas en los pasados reconocimientos del 8 de marzo, lo que dieron fue las "gracias" a los norteamericanos. "Ojalá que este sea el comienzo de la liberación de tantas mujeres por todo el mundo", ha valorado.