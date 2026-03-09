Ayuso defiende las alianzas con EEUU y asegura que "una ofensa gratuita perjudica a mucha gente"

"No queriendo la guerra, se puede tomar una posición en defensa de todo lo bueno que tanto gente ha construido", asegura

Sigue en directo la última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el espectáculo de Sara Baras en Nueva York
Europa Press Madrid
Actualizado: lunes, 9 marzo 2026 15:13
MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este lunes las alianzas entre España y EEUU desde Madrid en lugar de "romper lo que tantos han construido" y ha asegurado que "una ofensa gratuita perjudica a mucha gente".

Así lo ha expresado la dirigente regional en un encuentro en Nueva York con empresarios e inversores, en el marco de su visita institucional al país, en un contexto geopolítico marcado por la crisis diplomática entre España y EEUU por la escalada bélica en Irán.

"Una palabra mal tirada, una ofensa gratuita, perjudica a mucha gente que no tiene culpa de nada. Por respeto a la cultura del trabajo y el esfuerzo de tantos, nosotros queremos buscar ese algo que nos une, sin renunciar a ser naciones diferentes en otras tantas cosas. Bendita pluralidad", ha reivindicado la presidenta desde el país americano.

La dirigente madrileña ha insistido en su postura con respecto al conflicto y ha subrayado que, aunque "nadie quiere guerras", algo que les duele "a todos", si nadie hiciera nada hoy seguirían los "presos políticos" y mucha gente "seguiría secuestrada en los túneles de Hamás".

"No queriendo la guerra, se puede tomar una posición en favor y en defensa de todo lo bueno que tanto gente ha construido a lo largo del tiempo", ha defendido la presidenta, frente a "eslóganes vacíos e hipocresía".

"También imagino que la izquierda no estará con el régimen de los ayatolás, con los ataques permanentes a otros países a través de enriquecimiento nuclear, con 30.000 muertos en las calles del país", ha afirmado.

A la vez, Díaz Ayuso ha asegurado que las mujeres iraníes, que fueron premiadas en los pasados reconocimientos del 8 de marzo, lo que dieron fue las "gracias" a los norteamericanos. "Ojalá que este sea el comienzo de la liberación de tantas mujeres por todo el mundo", ha valorado.

