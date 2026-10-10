Ayuso exige a la Delegación información sobre si la acampada en Sol la gestiona un grupo con "antecedentes terroristas"

Acampada por la vivienda en la Puerta del Sol, a 7 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha exigido este sábado a la Delegación del Gobierno en Madrid información sobre si la acampada en la Puerta del Sol en contra de la situación de la vivienda y contra los desahucios está ahora siendo gestionada por un grupo con "antecedentes terroristas propalestinos".

Durante su intervención en un acto de precampaña del Partido Popular en Ifema, la presidenta autonómica y también líder de los 'populares' madrileños ha asegurado que otros países como Estados Unidos o Canadá, entre otros, han incluido en su lista de organizaciones terroristas a "la gente que hoy tenemos en la Puerta del Sol".

Ayuso ha denunciado que en la acampada en Sol "no hay Estado de Derecho" y "nadie se hace responsable de lo que ahí está pasando", a pesar de que cientos de personas se asientan frente a la sede de la Presidencia madrileña, provocando "desorden y caos" del que responsabiliza a la Delegación del Gobierno.

"Sobre sus hombres va a recaer todo lo que suceda. Que lo sepa", ha advertido Ayuso al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, a quien el Ejecutivo madrileño ha acusado de una "inactividad" por la que ha intentado de forma infructuosa que la Justicia adoptara medidas cautelares contra la acampada.

Cientos de personas acampan la madrileña Puerta del Sol desde finales de septiembre como modo de protesta por la situación de la vivienda y tras el desahucio de Maricamen, la mujer de 87 expulsada de su vivienda en Retiro y que falleció esta misma semana en el hospital al que ingresó tras el lanzamiento.