Ayuso presenta el Pacto Regional por la Vivienda como forma de "reinventar" el sector y potenciarlo como motor económico

"El Pacto persigue la creación de un nuevo tejido productivo que será fundamental para la reactivación económica", ha asegurado la presidenta

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado este lunes en la Real Casa de Correos el Pacto Regional por la Vivienda, un acuerdo con asociaciones del sector inmobiliario con el que el Ejecutivo autonómico pretende "reinventar" el sector tras la pandemia del coronavirus y potenciarlo como "motor económico".

"Estamos ofreciendo una respuesta conjunta donde el entendimiento y unir puntos de vista son fundamentales para salir de esta situación", ha asegurado Ayuso en la firma del pacto en la que han participado también el consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, y representantes de las organizaciones con las que se ha consensuado el texto.

La presidenta ha insistido en que el acuerdo "fruto de muchas semanas de trabajo" será el "pilar" de muchos otros pactos de futuro, encaminados a que "a través de la colaboración público privada" la región siga siendo "motor económico de España", especialmente tras la crisis sanitaria.

"El empleo es la prioridad absoluta de este Gobierno", ha aseverado la dirigente, quien ha remarcado que el sector de la vivienda representa el 15 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de la autonomía, aporta el 7 por ciento del empleo directo y el 15 por ciento del indirecto.

"La vivienda va a ser un motor, no solo por las oportunidades que aporta a las personas que vienen a vivir a Madrid con nosotros, sino por todos los empleos directos e indirectos que genera", ha añadido Díaz Ayuso. En esta línea, ha apuntado que con este Pacto también se busca "garantizar" un "derecho constitucional" como es el acceso a la vivienda, especialmente entre los más jóvenes que muchas veces se ven afectados por no poder emanciparse y no poder "crear una vida en libertad con sus proyectos".

OBJETIVOS DEL PACTO

Ayuso ha detallado que el objetivo de este acuerdo es "movilizar todos los recursos públicos y privados para reactivar el sector" y generar vivienda asequible, "revisar el efecto" de los impuestos estatales, autonómicos y ocales para que en el precio final de la vivienda "intentar que sea el menor posible"; flexibilizarlo cuando "haya la oportunidad".

"Vamos a apoyar la economía social y en particular a las cooperativas, que son la forma de acceso asequible a ala vivienda y también incrementar el parque de vivienda pública mediante la colaboración público privada", ha proseguido la presidenta, quien ha añadido la claridad normativa y la seguridad jurídica como objetivos de este Plan.

Asimismo, busca procurar que el sistema financiero e hipotecario facilite el alquiler y la compra de vivienda y que "haya financiación suficiente y estable" para la promoción de viviendas. "Queremos convertir la complicada situación actual en una oportunidad y actualizar el sector de la vivienda que tiene mucho recorrido, mucho potencial y que con nuevas formas creativas estamos seguros de que va a ser un motor de oportunidad para todos", ha indicado Ayuso. Entiende , además, que será el "impulso definitivo" a la "profesionalización del sector" y la integración del I+D+I y la sostenibilidad.

En esta clave, ha resumido los objetivos del pacto como la "creación de un nuevo tejido productivo" que será "fundamental para la reactivación económica" y que sea más accesible la vivienda para todos "tanto los madrileños como los que vengan de fuera"; objetivo por el que ya trabajan con planes como el Vive -que construirá en esta legislatura 15.000 viviendas de alquiler accesible-- o los 1,2 millones de metros cuadrados de suelo que sacarán a concurso antes de final de año.

"Tenéis el apoyo de la Comunidad de Madrid, que no tutela, que no dirige, que lo único que tiene que hacer es acompañar ahora mismo al sector privado, que ha estado muy afectado por las decisiones que hemos tenido que tomar desde la administración pública por una situación sobrevenida", ha concluido Ayuso mirando a los representantes de las asociaciones qyue han participado junto a Pérez en al elaboración del texto.

A la firma han asistido el presidente de la Asociación Española de Empresas de Consultoría Inmobiliaria (ACI), Ricardo Martí-Fluxá; el presidente de la Asociación de Gestoras de Viviendas (AGV), José Luis Grajera Sánchez; el presidente de la Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias (AMADEI), Miguel Ángel Gómez Huecas, así como el presidente de la Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler (ASIPA), Fernando Lacadena Azpeitia.

También han asistido el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA-APCE), Juan Antonio Gómez-Pintado; la directora de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL), Beatriz Toribio Rodríguez; presidente de la Asociación Española de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo - AVS, Jerónimo Escalera Gómez y el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) Aurelio Mendoza.

Asimismo han participado el presidente Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Madrid (COAPI), Jaime Cabrero García; el presidente de la Confederación de Cooperativas de Viviendas y Rehabilitación de España y de la Federación de Cooperativas de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid (CONCOVI-FCV), Juan Antonio Casares Collado; el director del Distrito Castellana Norte (DCN), Juan José Arias Basanta; el director del Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA), Eloy Bohúa Fernández; y la vicepresidenta de la Asociación Women in Real State Spain - WIRES, Leticia Ponz Belenguer.