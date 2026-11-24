La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la celebración de un acto de campaña, a 19 de noviembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - LORENA SOPENA / Europa Press

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido este martes una "crisis de comunicación" a raíz de la compra del ático en Chamberí, pero ha criticado que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, lo haya utilizado para "vengarse" del Gobierno regional por su "obsesión" contra Madrid.

"Lo que me parece que es una crisis de comunicación, porque es que ha pasado Urda, ha pasado (José Luis) Zapatero, ha pasado todo y sigue saliendo el mismo tema porque no tienen nada contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid y no tienen nada contra mí", ha afirmado la presidenta madrileña en una entrevista en 'Cope', recogida por Europa Press.

Lo ha expresado así tras reconocer la semana pasada en una entrevista que fue "un error" cómo explicaron desde el Gobierno regional la compra del ático que adquirieron en el paseo General Martínez Campos de Madrid.

Considera que lo que busca el Gobierno la nación con este tema es "vengarse", al igual que asegura que hacen con la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, a la que le montan "huelgas" porque no quieren que haya "paz en las aulas" y porque sentó a la mujer del presidente, Begoña Gómez, en la comisión de la Asamblea que investigaba las cátedras en la Universidad Complutense, al igual que asegura que se vengan impidiendo que haya "juras de bandera".

"Creo que todos los gobiernos autonómicos y todos los gobiernos tienen este tipo de inmuebles. Es más, el señor (Salvador) Illa, en Madrid, siendo el de Cataluña, buscó un palacete por 33 millones de euros para cuando él viniera aquí", ha afirmado Ayuso.

Así, ha vuelto a defender que este inmueble no era para ella y ha justificado que en el momento en el que arrancaban las obras en la Puerta del Sol no le "pareció mal" plantear que se pudiera llevar ahí el despacho o que se pudiera utilizar en situaciones como la pandemia, en la que "tuvo que pagar de su bolsillo un hotel".

"Lo que el Gobierno y Sánchez en su obsesión contra Madrid ha intentado hacer es decir que era para mí. No es mío, es de la Comunidad y no es para mí", ha defendido, a la vez que ha aseverado que ella no tiene "sueldos vitalicios" y nadie le "paga las vacaciones".

Ayuso ha señalado que no va a permitir que le intenten quitar su "normalidad" y ha vuelto a aludir a que ella ha estudiado en la universidad pública, "no como el entorno del presidente", y no le han "regalado nada".

"Sería insensato no haber tenido una residencia jamás y a nueve meses de mis elecciones buscármela pues no es muy inteligente", ha expresado.

Por otro lado, y preguntada por su perfil político marcado por sus críticas a Sánchez, Díaz Ayuso ha reivindicado su labor como política "capaz de traer la Fórmula 1" o al Papa y de recaudar 32.000 millones, además de dejar a Madrid como región "más reconocida en Europa, con mayor longevidad y con el mejor ocio nocturno".

"Fíjense las ganas que tengo de con un lazo mandar a Sánchez a su casa y que deje de hacer daño a esta región. Porque sin él, si Madrid está así, no cuento cómo estaría. Y es más, que todas estas políticas de alegría, de apertura, de trabajo, de equilibrio, que nos ha dado la mayoría absoluta, que se llevará a España entera", ha reivindicado y ha lamentado que la gente pueda pensar que ella disfruta "soportando a la mafia".