Ayuso retoma el 'me gusta la fruta' y cree que el presidente tiene "las horas contadas": "Sánchez, eres un sinvergüenza"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visita el nuevo Servicio CardiologIA Madrid 365, en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, a 23 de junio de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha retomado este jueves el lema de 'me gusta la fruta' para responder al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de quien ha asegurado que tiene "las horas contadas".

"Sánchez, eres un sinvergüenza", ha lanzado la dirigente regional en una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press, donde ha señalado que España está "en manos de este personaje que es lo más nefasto" que ha habido en democracia.

En la misma, ha vuelto a utilizar el 'me gusta la fruta', una interpretación irónica de un insulto al presidente que se pudo leer en los labios de la presidenta madrileña desde la tribuna de invitados en el Congreso de los Diputados durante su debate de investidura.

La presidenta ha criticado que el presidente sea capaz de llevar al país "al choque" porque es "preso de la corrupción que le ata", algo que le tiene "totalmente fuera de control".

"Él está desquiciado, pretende desquiciarlo todo. Sin embargo, lo que se va demostrando, lo que se va viendo día a día, es que tiene las horas contadas y que, por más que lo intente, este proyecto que nunca debió nacer, está a punto de caer totalmente carcomido", ha lanzado Díaz Ayuso.