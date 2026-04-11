Ayuso viajará a Bruselas para reunirse con el comisario de Agricultura y hablar de las necesidades del campo madrileño

Archivo - Isabel Diaz Ayuso during the nominations announcement of the Laureus World Sports Awards 2026 at Real Casa de Correos on March 03, 2026, in Madrid, Spain. - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, viajará esta semana a Bruselas para reunirse con el comisario de Agricultura, Christophe Hansen, y trasladarle las reivindicaciones y las necesidades del campo madrileño.

"No puede ser que el campo español se quede relegado en exigencias mientras hay una clara competencia desleal con productos que vienen desde fuera", ha subrayado en una entrevista en la 'Cadena Cope'.

Asimismo, ha avanzado su intención de abordar Mercosur para ver "de qué manera" no se deja en "desigualdad" al campo español ante lo que ha calificado como una "oportunidad". "Lo que no puede ser es que siempre el campo español se quede relegado en burocracia, en exigencias, mientras hay una clara competencia desleal con productos que vienen desde fuera", ha trasladado Ayuso.