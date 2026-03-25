Cabify sella un acuerdo con Movistar Arena como socio de movilidad con presencia tanto dentro como fuera de este espacio

Cabify refuerza su liderazgo y apuesta por el ocio tras firmar una alianza estratégica con Movistar Arena - CABIFY

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cabify ha sellado un acuerdo con Movistar Arena como socio de movilidad a largo plazo, con una presencia destacada tanto dentro como fuera de este icónico recinto e integrando su tecnología en él, ha informado la entidad en un comunicado.

De este modo, Cabiby se convierte en el partner oficial de movilidad asumiendo un rol clave en uno de los recintos con mayor tráfico de la capital. El acuerdo integra la tecnología de Cabify en el ecosistema digital y físico del recinto para mejorar la experiencia de los asistentes.

Este acuerdo con Movistar Arena concede a Cabify una presencia destacada en el interior y exterior del espacio, ofrece beneficios dentro de su ticketera y permite a ambas entidades desarrollar iniciativas que favorezcan la experiencia del usuario al inicio y al finalizar los eventos.

MÁS QUE UN PATROCINIO TRADICIONAL

Más allá de un patrocinio tradicional, la alianza une a dos marcas españolas, Movistar y Cabify, para "potenciar la experiencia y el ocio en uno de los recintos más icónicos y emblemáticos del mundo, permitiendo a Cabify integrar sus soluciones tecnológicas y de movilidad dentro del ecosistema digital del Movistar Arena ofreciendo una gestión más inteligente de la demanda durante picos de asistencia en eventos deportivos, conciertos y actos corporativos".

La colaboración no se limita al recinto madrileño: el acuerdo abarca una red de activos de alto valor estratégico que incluye la Sala (Movistar Arena) y el Club Deportivo Somontes, así como la Plaza de Toros de Alicante y el Live Sur Stadium en Sevilla.

Para Cabify, al alinearse con marcas icónicas del ocio y el deporte captura una cuota de mercado crítica en el segmento del ocio. Se trata de "una alianza estratégica y un hito en la hoja de ruta para consolidarse en Madrid, su ciudad de origen, y en el resto como la principal plataforma de movilidad" de la mano de Movistar Arena, "un motor económico y cultural en Europa que va a permitir integrar la tecnología de la compañía española de movilidad en su operativa diaria".

"El Movistar Arena es Made in Madrid y es un referente europeo en eventos de primer nivel. Para Cabify es un orgullo facilitar que los asistentes vivan estas experiencias incluso antes y después de que empiecen. Nuestro objetivo es que cada viaje no sea sólo un desplazamiento sino una forma de conectar a la gente con la ciudad, con sus momentos culturales, deportivos y sociales más relevantes, reflejando el papel que nuestra tecnología desempeña en la vida cotidiana de Madrid", ha destacado el director general de Cabify España, Alberto González.

El CEO de Impulsa Eventos e Instalaciones, Manuel Saucedo, ha añadido que en Movistar Arena trabajan para "ofrecer la mejor experiencia posible a los asistentes y la movilidad es una parte fundamental de ese recorrido". "Contar con un socio como Cabify nos permite dar un paso más en la gestión eficiente de grandes flujos de público, integrando tecnología y servicio para que la experiencia comience desde el momento en que el usuario sale de casa", ha indicado.

ORGULLO LOCAL

El acuerdo incluye una presencia de marca de alto impacto y una integración digital profunda. Esto permitirá a ambas compañías realizar acciones conjuntas ofreciendo una propuesta de valor diferencial en el mercado del entretenimiento en vivo.

El patrocinio del Movistar Arena no sólo consolida la presencia de Cabify en los grandes eventos sino que materializa su conexión con el pulso local ya que al ofrecer experiencias de movilidad integradas en algunos de los espacios más emblemáticos de Madrid, la compañía demuestra que el ocio, la tecnología y la innovación pueden surgir desde la capital, proyectarse al mundo y generar un impacto global.

El Movistar Arena se une de esta manera a la red de partnerships locales y estratégicos que la marca está impulsando en torno al ocio de Madrid, donde ya cuenta con acuerdos con clubes de primer nivel como el Atlético, entre otros.