Uno de cada cinco hogares madrileños no pudo irse de vacaciones en 2025, año con 31,7 millones de salidas en la región

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MADRID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las maletas salieron de la Comunidad de Madrid más de 31,7 millones de veces en 2025, sin embargo, el 20,3% de las familias madrileñas --uno de cada cinco hogares-- no pudo permitirse irse de vacaciones ni una semana, según la Encuesta de Condiciones de Vida del Intituto Nacional de Estadística (INE).

Es una de las caras del turismo que muestra la recopilación estadística preparada por el Gobierno regional para el Día Mundial del Turismo, que se celebra este domingo. La otra es la de una región cuyos residentes realizaron 31.728.898 viajes y que, al mismo tiempo, fue destino de otros 18.823.047.

La mayor parte de los viajes con origen en Madrid, el 87,7%, tuvo un destino dentro de España. El 12,3% restante fue al extranjero. De media, los viajes duraron 5,2 días y supusieron un gasto de 76,7 euros por persona y jornada.

En sentido contrario, la región recibió casi tantos viajes nacionales como internacionales: el 51,5% frente al 48,5%. La distancia se aprecia al mirar el calendario y el bolsillo. Los viajes internacionales duraron una media de 6,4 días, frente a los 2,8 de los nacionales, y su gasto medio diario por persona fue de 306 euros, frente a 119,8.

Ese peso del turismo exterior se deja ver al entrar en los hoteles. Los residentes en el extranjero concentraron el 58,5% de las 27.530.840 pernoctaciones registradas en 2025, mientras que los residentes en España sumaron el 41,5%. Las noches de hotel crecieron un 2,8% respecto al año anterior y la ocupación media por plazas llegó al 60%, 1,3 puntos más.

Fuera de los hoteles, la evolución fue desigual. La ocupación media de los alojamientos de turismo rural se situó en el 21,6%, con una subida de 1,1 puntos. En cambio, los apartamentos turísticos registraron un 45,6%, 4,3 puntos menos, y las parcelas de camping, un 44,6%, 4,2 puntos menos.

Barajas ofrece otra imagen de ese movimiento. Por el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas pasaron 68,1 millones de pasajeros en 2025, casi dos millones más que los 66,1 millones de 2024. La serie incluida en la infografía partía de 17,1 millones en 2020 y pasó por 24,1 millones en 2021, 50,6 millones en 2022 y 60,2 millones en 2023.

También creció el número de ocupados en actividades económicas relacionadas con el turismo, que alcanzó los 505.100 en 2025. Eran 469.200 un año antes. La serie recoge 435.800 en 2023, 414.200 en 2022, 402.900 en 2021 y 371.200 en 2020.