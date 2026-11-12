Cae un grupo criminal que robaba en casas de Madrid, Asturias y Castilla y León y se escondía en un piso Vallecas

Agentes de la Guardia Civil en una imagen de archivo - GUARDIA CIVIL

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a siete personas, una de ellas en Madrid y el resto en la localidad de Ponferrada (León), acusadas de formar parte de un grupo criminal dedicado al robo con fuerza en el interior de viviendas de la Comunidad de Madrid, el Principado de Asturias y Castilla y León.

Se trata de un grupo formado por al menos cinco hombres y dos mujeres en el que eran ellas las que se encargaban de llamar al telefonillo de viviendas para cerciorarse de que estaban vacías. A continuación, los hombres forzaban las puertas de las casas mientras las mujeres guardaban vigilancia en el exterior.

La Guardia Civil ha concluido que se trata de una célula itinerante que llegó a cometer hasta tres robos en un mismo día. Los presuntos autores, que cuentan con multitud de antecedentes, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que decretó el ingreso en prisión provisional de cinco de ellos.

A los presuntos autores se les atribuyen al menos 15 hechos delictivos en Rivas-Vaciamadrid, Arganda del Rey y Tres Cantos. Además, se les sitúa detrás de otros robos en las provincias de Valladolid, León, Burgos y en Asturias, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

La investigación se inició el pasado mes de mayo a raíz tras detectarse un aumento de casos de robos en viviendas en un área muy concreta de la Comunidad de Madrid y todos ellos bajo un mismo patrón de actuación. Las investigaciones posteriores permitieron identificar a los posibles autores, que se escondían en un piso en el distrito de Puente de Vallecas, en la capital.

Este domicilio en Madrid lo usaban además como centro de operaciones, y desde allí iniciaban las campañas hacia otras provincias. Esto añadía una capa de mayor dificultad para que los investigadores de la Guardia Civil detectaran y siguieran los pasos de este grupo criminal.

Sin embargo, las pesquisas permitieron detectar que el grupo se había desplazado hasta la provincia de León, donde se habían alojado en una casa rural desde la que habían iniciado una nueva oleada de robos en el norte de España.

Así, a finales de octubre se recibió la autorización judicial para realizar registros en los domicilios alquilados en Vallecas y Ponferrada, donde se llevaron a cabo las detenciones y se incautaron de una gran cantidad de joyas, relojes y bolsos de alto valor, así como material electrónico, informático y perfumes.

Con estas incautaciones, la Guardia Civil llegó a recuperar la práctica totalidad de los efectos sustraídos en los robos de los últimos días, así como de otros robos investigados anteriormente.