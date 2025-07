Cámara de Comercio destaca el convenio de formación de migrantes para atender a dependientes: "Oportunidad para todos"

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Madrid ha destacado este martes la "oportunidad para todos" que representa el convenio firmado con la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid para desarrollar un nuevo programa de formación gratuito destinado a migrantes para atender a personas dependientes, con la posibilidad de regularizar su situación, por un lado, y contribuir en el empleo de un sector falto de profesionales, por otro.

En virtud del mismo, los migrantes pueden obtener dos certificados de profesionalidad: el de atención sociosanitaria a personas en situación de dependencia de residencias o en centros de día de mayores y el de ayuda a domicilio. Con esta medida se pretende regularizar su situación administrativa y que consigan un empleo.

En un artículo de opinión titulado 'Formación y arraigo: una oportunidad para todos', el presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio, ha recalcado que el mismo tiene "impacto real en dos dimensiones fundamentales: la inclusión social y el desarrollo económico". "Ofrece una vía legal y formativa para regularizar la situación de esas personas inmigrantes y mejorar sus condiciones de vida, al tiempo que refuerza un sector esencial para el bienestar de todos", destaca.

En esta línea, ha recalcado que el objetivo es el de impulsar la formación en el ámbito sociosanitario para personas inmigrantes susceptibles de arraigo por formación. "Hablamos de formación reglada, mediante certificados profesionales, que permitirá a muchas personas acceder legalmente a empleos dignos en un sector que demanda profesionales cualificados y vocacionales", explica.

Según indica, se trata de "un paso firme" para mejorar la situación de estas personas migrantes, "ofreciendo una vía legal y formativa que permita regularizar su situación y mejorar sus condiciones de vida", a la par que se refuerza "un sector esencial para el bienestar de todos" como es el de la atención sociosanitaria a personas dependientes, tanto en el entorno domiciliario como en instituciones sociales.

En este marco, desde la Cámara de Comercio se difundirá esta oferta entre el colectivo inmigrante susceptible de arraigo por formación y se establecerá una coordinación con los Centros de Participación e Integración de Inmigrantes (CEPIs) para garantizar que la información llegue a quienes la necesitan, "de forma accesible y eficaz".

Todo ello, remarca, "con la convicción de que cada certificado profesional expedido no solo abrirá una puerta a una oportunidad laboral, sino que será también una expresión concreta" de su apuesta "por la integración y el talento".

LA FORMACIÓN PARA TRANSFORMAR REALIDADES

En este sentido, Asensio insiste en la formación como "uno de los instrumentos más poderosos para transformar realidades", algo que posibiilita este convenio, que permite que personas que ya forman parte de la sociedad "puedan dar un paso adelante hacia su plena incorporación" social, al tiempo que responde "a una necesidad urgente de nuestra sociedad y también de nuestro sistema de cuidados, cada vez más exigente y con mayor demanda de profesionales cualificados".

Al hilo, remarca que "no se trata únicamente de formación" para recalcar la finalidad de "construir oportunidades" y "tender puentes entre la realidad social y el mercado laboral". "De reconocer el valor de quienes ya contribuyen -muchas veces desde la invisibilidad- al funcionamiento de nuestro día a día. Porque no puede haber cohesión social sin inclusión, ni economía sólida sin justicia y equidad. No se trata solo de observar las necesidades del mercado laboral, sino anticiparse a ellas con respuestas concretas y efectivas", alega.

En este contexto, el presidente de la Cámara destaca que este convenio supone "una apuesta por una sociedad más justa, más cohesionada y más fuerte". "Nuestra comunidad siempre ha sido tierra de acogida, de esfuerzo y de oportunidades. Con iniciativas como esta, demostramos que esa vocación de apertura puede traducirse en soluciones tangibles que beneficien al conjunto de la sociedad. Porque no hay mejor inversión que la que se hace en las personas", ha zanjado.