Carlota Gaviño convierte una mesa en escenario para seis clásicos de Lope de Vega en Nave 73 - NAVE 73

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Carlota Gaviño presentará los días 17, 18 y 19 de julio en la sala de teatro Nave 73 de la capital 'Obras escogidas: Lope sobre la mesa', una propuesta incluida en la 14ª edición de clasicOFF en la que seis obras de Lope de Vega serán interpretadas por una sola actriz sobre una mesa de madera y un conjunto de objetos aparentemente inertes que dan cuerpo a los personajes de cada historia.

Así, una botella puede convertirse en dama; una copa, en galán; un salero, en criado, y unas tijeras, en rey. A partir de estos elementos, Gaviño traslada al universo del Fénix de los Ingenios un lenguaje escénico que desnuda el mecanismo dramático de los textos y lo comparte con el público en una experiencia íntima.

A lo largo de tres jornadas, la actriz pondrá sobre la mesa una tragedia y una comedia cada día. Las tragedias se representarán a las 19 horas y las comedias, a las 20.30 horas.

El viernes, 17 de julio, se podrán ver 'El castigo sin venganza' y 'El perro del hortelano'; el sábado 18, 'Lo fingido verdadero' y 'La dama boba'; y el domingo 19, 'El caballero de Olmedo' y 'La prueba de los ingenios'.

Las piezas tendrán una duración aproximada de 75 minutos cada una, con un descanso de 15 minutos entre las dos funciones de cada jornada. Tras la función de 'El perro del hortelano', el viernes 17 de julio a las 20.30 horas, habrá además un encuentro con el público.

Las obras podrán verse de forma independiente o como parte de la experiencia completa. Las entradas individuales tienen un precio de 16 euros, mientras que el pack de día, que permite asistir a las dos funciones de una misma jornada, cuesta 24 euros. También estará disponible el Abono Lope, con un precio de 50 euros, para ver las seis piezas.

Los diez primeros abonados recibirán además acceso a una experiencia exclusiva vis-à-vis con Carlota Gaviño. Estos encuentros individuales, de 20 minutos de duración, tendrán lugar el sábado 18 o el domingo 19 de julio, entre las 22 y las 23.45 horas, y consistirán en una séptima historia compartida cara a cara con la actriz.