Carmena admite que no da tiempo a lanzar nuevo plan para el Beti Jai esta legislatura

Publicado 15/02/2019 13:44:57 CET

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha señalado este viernes que al Ayuntamiento de Madrid, una vez que ha quedado paralizado el Plan Especial para la Mejora de las Determinaciones Pormenorizadas del histórico frontón 'Beti-Jai', no le dará tiempo a presentar un nuevo proyecto especial.

El Área de Cultura del Ayuntamiento anunció a los ganadores del concurso de ideas para darle nuevos usos al Beti-Jai, pero, según ha adelantado 'El Mundo', dos meses después, todo ese plan ha quedado anulado por un decreto del Gobierno municipal.

Según este decreto, el equipo de la alcaldesa Manuela Carmena decide "no adjudicar el concurso de proyectos con intervención de jurado para la adecuación y rehabilitación del edificio Beti-Jai y, en consecuencia, no proceder a la declaración de ganador y finalistas del concurso* para *garantizar la protección debida del BIC".

Carmena, tras su visita a la residencia de mayores Getrudis de La Fuente, ha recordado que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló el plan "por defectos de forma", por lo que habría que hacer "un nuevo plan especial" y considera que "no va a dar tiempo en los meses que quedan pero que se avanzará".

"Es muy interesante la sentencia del Tribunal Superior porque realmente no entra en el fondo de la cuestión, no entra en el acierto o no del plan si no en temas muy formales. Como magistrada, me gustaría que pudiéramos encontrar mayor agilidad para resolver los problemas", ha lanzado.