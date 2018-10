Carmena, ante arquitectos de Madrid: "Tenemos la obligación de que no vuelva a haber un obrero muerto"

Publicado 28/09/2018 14:46:24 CET

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha llamado este viernes a evitar las muertes de los obreros durante el desempeño de su trabajo, y lo ha hecho ante arquitectos madrileños en la inauguración de la XV Semana de la Arquitectura de la capital. "Tenemos la obligación de que no vuelva a haber un obrero muerto", ha apuntado.

Durante su intervención, la regidora ha adelantado que iba a hablar de un aspecto "triste", y es que "desgraciadamente", cuando pasa por ciertos edificios, le viene a la memoria "la vida que se llevaron por delante". "Perdonad que tenga que poner un detalle triste, pero tenemos la obligación de que no vuelva a haber un obrero muerto", ha aseverado.

Carmena ha recordado el derrumbe en las obras del Hotel Ritz, con un fallecido, y el del edificio General Martínez Campos, con dos, algo que, ha manifestado, tiene la "voluntad decidida de que no vuelva a pasar".

"Fue difícil la búsqueda de cuerpos, hubo dos fallecidos (en el derrumbe de Martínez Campos). Estuvimos allí presentes, en una tarea que rezuma humanidad, porque intentábamos salvar las vidas de aquellas personas aplastadas por los cascotes. Las hermanas de la Caridad nos prestaron ayuda, y yo dije que el COAM tenía que estar allí, y estuvieron, así que muchas gracias", ha expresado.

En el discurso de la alcaldesa ha habido espacio para alabar la obra del arquitecto Francisco Javier Sáenz de Oíza, autor de Torres Blancas, a quien la Semana de la Arquitectura rinde tributo. "La mayor emoción no es ver sus obras, que cómo no, las conozco y forman parte de mi historia personal, me emociona el trazo de los dibujos, del lápiz, y detrás del lápiz está la persona. El recuerdo de esa mano que fue capaz de hacer esos dibujos", ha expresado.

Así, Manuela Carmena ha agradecido a la familia del arquitecto, cuya viuda, María Felisa, estaba presente, facilitar el material de la exposición que acoge el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM).

Tras estas palabras, Carmena se ha mostrado "satisfecha" de estar "de nuevo" en la Semana de la Arquitectura madrileña, ya que en el fondo se ha convertido en "la semana de la comunicación, donde el Ayuntamiento, Madrid, dialoga con una entidad tan importante como el COAM".

"No solo porque este Colegio ha conseguido tener un protagonismo en la vida de la ciudad muy importante, además tiene que tener esa relación constante con el Ayuntamiento, que es de la ciudad", ha expresado.

21 CONCURSOS ENTRE AYUNTAMIENTO Y COAM

Un total de 21 concursos han sido los suscritos por COAM y el Ayuntamiento de Madrid, ha explicado la regidora, quien entre los proyectos ha destacado el Palacio de El Capricho. "Estamos discutiendo el de Pedro Bosch", ha avanzado.

También se ha referido sobre esos concursos al "convenio de licencias". "La verdad es que me voy convenciendo de que aunque muchas veces quieres ir deprisa y te dejas llevar por el entusiasmo, hay que ir despacio. Empezamos en el 2017, y si no eran en el pronóstico, creo que dentro de muy poco empezamos a tener esa plataforma", ha manifestado Carmena.

También ha puesto en valor la Guía de la Arquitectura en Madrid, una app que instruye sobre el valor arquitectónico de la ciudad.