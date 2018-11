Carmena tilda de "error enorme", "desastre" y "la peor de las soluciones" el fallo del Supremo sobre las hipotecas

Publicado 07/11/2018 12:14:48 CET

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha tildado de "error enorme", "pequeño desastre" y la "peor de las soluciones" el fallo del Tribunal Supremo sobre las hipotecas. "Convocar a otros magistrados que no están especializados en la materia es llegar a la peor de las soluciones", ha trasladado a la prensa al término de su intervención en el XI Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales.

Tras toda una vida dedicada a la magistratura, Carmena ha señalado, "no tanto como alcaldesa sino como antigua magistrada", que le resulta "sorprendente" que "no se diera validez a una sentencia de la sala especializada que había tomado su criterio". "Creo que fue un error enorme convocar a otros magistrados que no están especializados en la materia. Se ha llegado a la peor de las soluciones. Parece que la sala especializada parece que es la que ha perdido la votación", ha declarado.

Después de conocerse la sentencia, Carmena cree que es "una mala práctica por parte del Supremo, que ha roto su manera habitual de funcionar y que exterioriza además una división porque la sala que conoce el tema tenía mayoría suficiente para elaborar la sentencia que elaboró".

Sobre el fallo votado con una división de quince a trece, Manuela Carmena ha explicado que esa relación "siempre puede ser pero no es bueno que haya esas diferencias porque los magistrados deben buscar siempre los puntos de coincidencia y además tener en cuenta quiénes son los magistrados responsables de dar la línea en las materias que conocen dado que toda la sala no puede conocer de todo". "Los especialistas en materia tributaria son los que habían dictado la resolución. Eso ha sido todo un pequeño desastre', ha remarcado.

Preguntada por la confianza ciudadana con respecto al Supremo, la regidora ha señalado que "un error no quiere decir que haya más errores". Considera que ha sido "una equivocación desde la estructura de la dirección del Supremo".

Y es que, en su opinión, la independencia judicial "es importante con respecto al resto de poderes y frente a las jerarquías judiciales". "El presidente del consejo y de la sala tienen que saber aplicar bien sus potestades en la sala para no incidir en la independencia de los magistrados", ha argumentado.