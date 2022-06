CCOO critica "plazas insuficientes y tribunales escasos" en las oposiciones para maestros que empiezan mañana

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de CC.OO. ha criticado este viernes las "plazas insuficientes, tribunales escasos, correcciones a toda prisa, jornadas agotadoras para el profesorado y sin medidas contra los efectos de la ola calor" en las oposiciones para maestros que comienzan el sábado en la Comunidad de Madrid.

"El desprecio del Gobierno regional hacia la comunidad educativa queda bien patente en las medidas que propone para paliar el calor en las 98 sedes de estas oposiciones, la de que los tribunales se traigan los ventiladores de casa", ha censurado la secretaria general de la Federación, Isabel Galvín, en un comunicado.

Así, CC.OO. ha solicitado por escrito la aclimatación de las sedes y su equipo de Salud Laboral estará recogiendo las incidencias que se produzcan. Igualmente, los delegados estarán en todas las sedes para prestar ayuda y asesoramiento a tribunales y a opositores.

Sobre las plazas, desde el sindicato han informado de que se convocan 2.737 plazas de 8 especialidades (Educación Infantil, Educación Primaria, Audición y Lenguaje, Pedagogía Terapéutica, Educación Física, Inglés, Francés y Música) con una ratio entre aspirantes y plazas de entorno al 9,4.

Para CC.OO. es "insuficiente" porque la convocatoria esperada era "de más de 3.500 plazas". "La Consejería de Educación, en su batalla contra el Gobierno de España, precipitó la convocatoria y dejó de sumar a la misma alrededor de 1.000 plazas", ha asegurado Galvín.

Además, han indicado que la ratio aspirante/tribunal es de 58 aspirantes por tribunal. "Un número alto dado el tiempo que requiere la corrección de los ejercicios de cada una de las partes", ha valorado Galvín. "Bajo el argumento de cumplir un calendario establecido pretenden imponer correcciones por la tarde tras las jornadas de mañana, o incluso abandonar al alumnado de necesidades educativas especiales (...) Las últimas instrucciones han sido que se corrigiese las dos pruebas de la primera parte en un máximo de 3 jornadas", ha continuado.

CC.OO. ha realizado sucesivas denuncias ante la Dirección General de Recursos Humanos. "Aunque hemos oído buenas palabras, no se han dado soluciones concretas y no se ha emitido una nota aclaratoria que confirme que estas prácticas no van a tener lugar y que los miembros del tribunal tendrán el tiempo necesario para realizar su compleja y esencial función de seleccionar", han trasladado desde el sindicato.

Además, han denunciado "unas condiciones retributivas lamentables, en las que se escatiman dietas, desplazamientos y se limita el número de jornadas que pueden ser retribuidas".

A ello, han añadido que los opositores en Madrid se enfrentan a unas pruebas en un proceso que es "menos transparente que en otras comunidades autónomas, dado que no se publican los criterios de corrección de las pruebas".

"Hemos solicitado que se cuiden las condiciones en las que se producen todas las pruebas y hemos remarcado las pruebas de Inglés o Francés en lo relativo al listening para que no se produzcan las mismas deficiencias técnicas de otras convocatorias", han informado.

Otra petición del sindicato es que se comunique con tiempo a quienes tienen reconocida una discapacidad y necesidades de adaptación de espacio o tiempo en su examen y se les indique definitivamente si se acepta su solicitud y en qué tribunal estarán ubicados.