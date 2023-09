CCOO pide a Comunidad una "asignación urgente" para cubrir los "más de 3.000 profesores" que faltan en el inicio escolar

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CC.OO. ha pedido a la Comunidad de Madrid que habilite una asignación "urgente y extraordinaria" para cubrir las vacantes "de forma inmediata" de "más de 3.000 profesores" que, según asegura, faltan en este inicio del curso escolar en centros de Infantil y Primaria.

En declaraciones a Europa Press, la secretaria general Enseñanza CC.OO. Madrid, Isabel Galvín, ha reclamado también que se ponga en marcha el sistema de sustituciones de bajas por enfermedad u otras causas sobrevenidas "también de forma inmediata", aunque reconoce que "en el mejor de los casos" los profesores estarán en sus puestos "el día 12 de septiembre", cinco días lectivos después de empezar el curso.

Para Galvín, ha ocurrido lo que venía advirtiendo su sindicato ante la decisión de la Comunidad de "adelantar el inicio de curso sin tener capacidad de gestión de las plantillas para que estén en su centro cuando llegan los alumnos", algo que ha tachado de "injustificable".

"Hoy ha empezado el curso en Infantil y Primaria en los centros públicos. Entre vacantes sin cubrir y sustituciones por enfermedad por causas sobrevenidas, faltan más de 3.000 profesores en los centros de Infantil y Primaria", ha rechazado la representante del sindicato.

VACANTES SIN ASIGNAR

Además, Galvín ha advertido de que "en todos los centros falta algún profesor" y en algunos casos "llegan a faltar hasta 14". "Llevamos semanas denunciando que había vacantes que no se han asignado y no se nos ha oído. Y no se ha subsanado esta situación, tampoco los miles de errores que hay", ha lamentado.

También se ha quejado de la falta de atención a sus advertencias por parte de las cinco direcciones de área, así como a las de los equipos directivos. "Muchos equipos directivos nos transmiten que como éste, ningún curso, el peor", ha incidido Isabel Galvín.

Precisamente este miércoles --día de inicio del curso para Infantil, Primaria y Educación Especial--, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha destacado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno la "normalidad" con la que han arrancado las clases y ha recordado que en este nuevo ejercicio los colegios públicos e institutos de la región contarán con 63.041 profesores y maestros tras incorporarse este mes de septiembre 2.000 nuevos, casi el doble de los que se contrataron en el curso pasado.