CEIM recuerda a Montero que su política fiscal en Andalucía expulsó a las empresas hacia Madrid

Publicado 21/02/2020 12:05:56 CET

Garrido: "Debemos ir en el camino contrario, debemos rebajar la presión fiscal todavía más"

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CEIM, Miguel Garrido, ha recordado este viernes a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que su política fiscal en Andalucía expulsó a las empresas hacia Madrid y ha advertido de que si se obliga a subir los impuestos a Madrid se van a ir de España.

Garrido ha subrayado que "la competitividad es un factor clave en el ámbito empresarial", y refiriéndose a la ministra ha dicho que "tampoco es que sea su especialidad", porque su política fiscal en Andalucía lo que ha producido es que "muchas empresas de Andalucía se fueran a otros lugares donde había un tratamiento fiscal más favorable".

"Como ella sabe lo que ha pasado en Andalucía, probablemente también pueda pensar o sospechar lo que va a pasar en España", ha agregado el líder de la patronal madrileña durante su intervención en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum.

Garrido ha asegurado que "si en España se suben los impuestos, les hacen subir los impuestos a las comunidades autónomas que los tienen más bajos, lo que va a pasar es lo que pasó en Andalucía, que las empresas se van a ir, lo que pasa es que en vez de irse de Andalucía a Madrid se van a ir de España, porque los actos tienen consecuencias".

Para Garrido, el planteamiento de "armonización fiscal" que ha hecho la ministra es "enormemente grave", y ha apuntado que aunque no les sorprende, porque, según sus palabras, conocían sus intenciones desde hace tiempo, no deja de preocuparles y de molestarles.

Tras defender la política de impuestos bajos del Gobierno madrileño "en el ejercicio legítimo de las competencias que tienen todas las comunidades autónomas, no solo la Comunidad de Madrid", Garrido ha manifestado que no puede entender que después de 40 años "transfiriendo competencias permanentemente", a su juicio, "ahora de repente parece que hay una corriente" de "transferir todo pero la competencia fiscal no".

"Nosotros vamos a decir siempre alto y claro que no solo por el interés empresarial, que también y que es legítimo, sino por el interés general, para que la economía vaya mejor y para que el conjunto de los ciudadanos se pueda aprovechar de ello y para que se genere más empleo, que es el principal problema de nuestra sociedad, debemos ir en el camino contrario, debemos rebajar la presión fiscal todavía más de lo que tenemos", ha aseverado.

FACTOR CLAVE PARA LA COMPETITIVIDAD

En su intervención, ha recalcado que la fiscalidad es un factor clave para la "competitividad" de las empresas, y ha recordado que Madrid es la región con el PIB más elevado de España, "motor de la creación de empleo", con una tasa de paro por debajo del 10 por ciento, 8 puntos inferior a la media española, y que concentra el 65 por ciento de la inversión extranjera y la cuarta parte de la creación de empresas. Además, ha recordado que "en cuanto a servicios públicos tampoco se queda a la zaga" y ha puesto en valor el sistema de transportes, los hospitales y las universidades madrileñas.

A su juicio, esto "se ha logrado no precisamente subiendo impuestos, lo contrario, invirtiendo bien en infraestructuras, gestionado bien los recursos públicos y reduciendo la presión fiscal a personas, familias y empresas", con el IRPF más bajo, el impuesto de Patrimonio totalmente bonificado y el de Sucesiones al 99 por ciento para el núcleo familiar más cercano.

DEFENSA A LAS COMPETENCIAS DE LAS CCAA

"Eso se ha hecho en el ejercicio legítimo de las competencias que tienen todas las comunidades autónomas, no solo la Comunidad de Madrid", ha subrayado, al tiempo que ha hecho hincapié en que "por lo tanto, los gobiernos autonómicos han podido elegir el modelo a seguir, y unos han optado por ceder más recursos a los ciudadanos, familias y empresas y tener más dinero disponible para consumir, para invertir, para lo que les diera la gana, y otros han decidido incrementar el gasto público, en muchos casos un gasto superfluo, y equilibrar sus cuentas exigiendo un mayor sacrificio a empresas y ciudadanos".

Según Garrido, "la realidad de la Comunidad de Madrid demuestra, para sorpresa y parece que disgusto de algunos, que bajando los impuestos se genera más actividad, más empleo, más riqueza, más recaudación, más solidaridad, puesto que aporta más a la caja común, y más bienestar para el conjunto de los ciudadanos".

"Nos preocupa y mucho que algunos estén empeñados en quitar esa competencia a Madrid de manera inexplicable, a mi juicio", ha apostillado Garrido, quien a lo largo de su intervención ha insistido en que el principal problema de la sociedad española es el desempleo.

GRAN PACTO POR EL EMPLEO

Así, ha pedido un "gran pacto por el empleo en España" y ha hecho un llamamiento al Gobierno de Pedro Sánchez a que "cada vez que se hable de tirar abajo la reforma laboral o modificar el Estatuto de los trabajadores" sea con "un análisis de cómo afectaría al empleo", y que a la hora de tomar cada una de las decisiones que se tomen en el Consejo de Ministros "se analice el impacto" en el empleo.

"Tenemos que anteponer el interés de los más desfavorecidos, que son los parados", ha aseverado el presidente de la patronal madrileña, quien también ha valorado que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) precisamente "afecta más" a los más desfavorecidos, como los parados en busca de un primer empleo.

Además, aunque ha afirmado que el crecimiento de los salarios "es bueno para todos" , ha asegurado que cuando se habla de que en España los sueldos son bajos habría que añadir que los costes laborales son altos, lo que ha calificado de "un impuesto a la contratación".

PLAN DE CHOQUE PARA EL ABSENTISMO

Por otro lado, ha criticado una tendencia a la "sobreprotección", al tiempo que ha criticado la preocupación a la hora de "proteger el absentismo y no de disminuirlo", cuando, según él, "en España está creciendo de manera alarmante" y hay "un absentismo profesional, profesionales del absentismo".

"Hay que diferenciar entre una persona que no puede trabajar y la persona que no quiere trabajar", ha apuntado, para defender medidas frente a las "ineficiencias del sistema", como las listas de espera sanitarias, para las que ha planteado "convenios con la sanidad privada".

A su juicio, el Gobierno de Pedro Sánchez debería haber planteado "un plan de choque para afrontar el absentismo en España" al mismo tiempo que modificó la normativa respecto al despido con bajas médicas.

Además, ha reivindicado "un pacto por la Educación", ya que hay un "desajuste entre las competencias que demandas las empresas y la formación que reciben los jóvenes", y "un programa de formación a lo largo de toda la vida".

Garrido ha expuesto un decálogo en el que, otras cosas, ha reivindicado reformas para propiciar un crecimiento sólido y sostenido en el tiempo, apostando por una economía libre de mercado, "menos intervencionista", y reduciendo la presión fiscal, así como por la colaboración público-privada, la seguridad jurídica, la estabilidad institucional, la confianza y la certidumbre. "En definitiva, más libertad, más responsabilidad y que nos dejen trabajar en paz", ha concluido.