Cibeles aprueba Plan Económico al que se ve obligado Almeida por "incumplimiento puntual" de regla de gasto

Archivo - Pleno ordinario del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, a 25 de noviembre de 2025, en Madrid (España). El Pleno de Cibeles llega hoy, 25 de noviembre, Día Internacional por la Erradicación de la Violencia de Género, sin una declara- Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El Pleno de Cibeles ha aprobado el Plan Económico-Financiero (PEF) 2026-2027 --con la abstención de toda la oposición y el 'sí' del PP-- al que se ve obligado el equipo de José Luis Martínez-Almeida por un "incumplimiento puntual" de la regla de gasto, en palabras de la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, concretamente de 56,9 millones de euros en el ejercicio 2025.

Hidalgo lo ha achacado a dos operaciones "puntuales" registradas a finales del año 2025, la subida salarial del sector público, de 39,2 millones de euros, y la devolución de ingresos al Real Madrid en cumplimiento de la decisión de la Comisión Europea, que se remota a 2015. "Sin estas dos operaciones obviamente habríamos cumplido la regla de gasto", ha aseverado.

La delegada ha defendido que la liquidación del presupuesto 2025 "acredita que el Ayuntamiento de Madrid cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria con una capacidad de financiación de 337 millones de euros", unido a la mejora de la ejecución presupuestaria hasta llegar al 92%.

"Hoy destinamos 1.800 millones más de euros que en el año 2018 a prestar servicios a los ciudadanos. Se ejecutaron 654 millones de euros de inversión. Cerramos el año 2025 con la deuda más baja de los últimos 20 años. Los madrileños se han ahorrado, gracias a nuestra política fiscal, 1.280 millones de euros", ha enumerado.

Engracia Hidalgo ha confirmado que "el Ayuntamiento volverá a cumplir la regla de gasto en los años 2026 y 2027 sin necesidad de ajustes estructurales".

"SIN NECESIDAD DE AJUSTES ESTRUCTURALES"

Engracia Hidalgo ha confirmado que "el Ayuntamiento volverá a cumplir la regla de gasto en los años 2026 y 2027 sin necesidad de ajustes estructurales", para insistir en que esas circunstancias "sobrevenidas ya corregidas en la senda presupuestaria no comprometen en absoluto la estabilidad" del Consistorio.

Han elevado el plan a Cibeles "porque es una obligación legal" y lo hacen "con tranquilidad, con rigor técnico y con la certeza de que Madrid sigue siendo una Administración saneada, solvente y responsable".

La concejala de Vox Arantxa Cabello ha cargado contra el "saqueo" del Gobierno de Almeida en multas y las consecuencias de las sentencias judiciales contra el Gobierno.

"PEQUEÑO INCUMPLIMIENTO COMO EL PRESUPUESTO DE SAN FERNANDO"

La socialista Enma López ha cuestionado el pretendido "pequeño incumplimiento" de la regla de gasto cuando es del "tamaño del presupuesto de todo Ciudad Lineal o de todo San Fernando". La consecuencia ha sido este "plan de ajuste" ante el Ministerio de Hacienda. La edil ha cargado contra "las chapuzas Almeida, que al final pagan todos los madrileños".

La portavoz de Hacienda de Más Madrid, Sara Ladra, ha espetado que "el mantra falso de que la derecha sabe gestionar se le va cayendo poco a poco" porque son "el primer Gobierno en doce años en dejar en números rojos al Ayuntamiento de Madrid".

"Ya lo dicen ustedes en la memoria de este plan, que acometerán todos los recortes que sean necesarios. Ustedes lo llaman retener el crédito disponible para poder cumplir con la regla de gasto pero sabemos las implicaciones que tiene esto, que a nadie se nos ha olvidado las medidas que ustedes llamaban deficiencia y reducción del gasto público del Gobierno de Mariano Rajoy, en el que aplicaron un plan de austeridad que redujo salarios públicos, limitó la subida de las pensiones, introdujo el copago farmacéutico, además de ahogar a los ayuntamientos", ha lamentado.