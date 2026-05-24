Cibeles tendrá que aprobar el Plan Económico al que Almeida está obligado por incumplir la regla de gasto en 57 millones

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MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de Cibeles tendrá que aprobar este martes el Plan Económico-Financiero (PEF) al que el equipo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, está obligado a presentar ante el Ministerio de Hacienda por un "mínimo incumplimiento" de la regla de gasto de 56,9 millones de euros en el ejercicio 2025.

El área que dirige Engracia Hidalgo ha insistido en que es un "mínimo incumplimiento de 57 millones en un presupuesto de casi 6.500, esto es, el 0,88% sobre el crédito definitivo, y apuntan a dos operaciones registradas a finales del año 2025, la subida salarial del sector público, de 39,2 millones de euros, y la devolución de ingresos al Real Madrid en cumplimiento de la decisión de la Comisión Europea, que se remota a 2015.

También han insistido desde el equipo de Gobierno que "en el ejercicio 2026 no va a ser necesario adoptar medidas adicionales", para reiterar que el exceso de gasto de 2025 tiene "un carácter coyuntural y respecto a los cuales fue imposible reaccionar a tiempo".

"Debido a este mínimo incumplimiento del techo de gasto se aplicarán una serie de medidas puntuales siguiendo la Ley Orgánica de Estabilidad presupuestaria, que en nada van a afectar ni a la prestación de los servicios públicos ni a su calidad", han reafirmado.

SOLVENCIA FINANCIERA

El equipo de Gobierno ha defendido la "solvencia financiera al cerrar el ejercicio 2025 con un superávit de 338 millones de euros", cerrando en equilibrio. Todo ello con una ejecución del presupuesto superior al 92% y un remanente de tesorería de 559 millones.

Son 1.446 millones de euros de superávits acumulados desde 2019, de los que 975 han sido en el presente mandato 2023-2025. Han destacado igualmente el "nivel de deuda viva más baja de los últimos 20 años y una reducción de impuestos a los madrileños de más de 1.200 millones de euros, una sólida política económica avalada por las agencias de rating".