Circos reunidos reparte 15.000 mascarillas y 500 pantallas de protección en Madrid

MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Circos Reunidos ha entregado 15.000 mascarillas y 500 pantallas de protección en Madrid para ayudar a tanto a profesionales de servicios esenciales como a ciudadanos que requieren de estas unidades.

Según ha informado la asociación en un comunicado, este domingo es el día mundial del circo 2020, un día que quieren celebrar repartiendo mascarillas.

"Este año no será como todos. La manada de elefantes no desfilara por la pista, los payasos no arrancarán carcajadas y los trapecistas han dejado de volar, eso sí este año lo vamos a celebrar con más energía y entusiasmo que nunca y esque nuestros artistas estarán mañana repartiendo las 30.000 mascarillas cosidas a mano en el circo por ellos en distintos puntos de nuestro país", han indicado.

En este día, el circo se suma a la solidaridad que requiere en estos "duros momentos", pero sin olvidarse de este día "tan especial" para un sector "ya de por sí castigado".

Asimismo, Circos Reunidos pide que el circo sea "respetado y reconocido de la forma que merece" en el país y que "se mantenga la tradición de los animales siempre que éstos cumplan con los exquisitos requisitos de bienestar animal, como en Francia, Italia o Alemania".

"Desde el Circo estamos deseando volver a levantar el telón y colocarnos nuestros luminosos trajes para hacer feliz a grandes y pequeños de ciudad en ciudad", han señalado.