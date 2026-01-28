La ciudad de Madrid fue el escenario para el rodaje en 2025 de 71 películas, 52 series y más de 410 anuncios

Archivo - Rodaje en Madrid - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Madrid fue el escenario para el rodaje en 2025 de 71 películas, 52 series (50 de ficción y dos docuseries) y más de 410 anuncios, ha contabilizado el Ayuntamiento en un comunicado a partir de los datos de Madrid Film Office, oficina del audiovisual del Consistorio.

El Ayuntamiento ha puesto el foco en los rodajes de las películas, 71, muy lejos de las 47 rodadas en 2022, lo que supone el mejor dato desde la existencia de la oficina. "Cada rodaje refuerza la imagen de Madrid como una ciudad atractiva y con un enorme talento profesional y creativo", en palabras de la concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo.

Madrid aparece en 'Day Drinker', protagonizada por Penélope Cruz y Johnny Depp, en la secuela del thriller británico 'The Postcard Killer' o en los nuevos proyectos de Pedro Almodóvar con 'Amarga Navidad' y Los Javis, que adaptan una obra inacabada de Federico García Lorca en 'La bola negra'.

También en '53 domingos' (Cesc Gay), 'Aida y vuelta' (Paco León), 'Cruzados' (Daniel Sánchez Arévalo), 'Dos más dos' (Gracia Querejeta), 'El candidato' y 'Padre no hay más que uno 5' (Santiago Segura), 'La cuidadora' (Álex de la Iglesia), 'El potro' (Daniel Calparsoro), 'Hermanas' (Ione Hernández)...

Al menos once de las películas fueron coproducciones internacionales. La colaboración con Latinoamérica se mantiene con 'Ceniza en la boca', de Diego Luna o en la secuela de 'La Navidad en sus manos', de Joaquín Mazón. Dentro de Europa destaca la coproducción con Francia en 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen, y 'La cena', de Manuel Gómez Pereira; con Bélgica de la mano de 'Siempre es invierno', de David Trueba, y 'Yo no moriré de amor', de Marta Matute; y con Portugal, con 'Pioneras: la película', de Marta Díaz y 'Una cabeza en la pared', de Manuel Manrique.

THE WALKING DEAD, RODADA EN MADRID

La capital ha acogido, entre otros, el rodaje de una nueva temporada de la serie americana 'The Walking Dead: Daryl Dixon (AMC)'. Entre los rodajes de series nacionales destacan 'Anatomía de un instante' (Movistar+) y las nuevas temporadas de 'Reina roja', 'Loba negra' y 'Rey Blanco' (Prime Video).

Otras producciones han sido 'Berlín', 'Clanes', 'Machos Alfa' y 'Muertos SL' (Netflix); 'El inmortal', 'Marbella' y 'Poquita Fe' (Movistar Plus+) o 'Los protegidos. Un nuevo poder y Sueños de libertad' (Atresmedia).

Entre las nuevas series destacan 'Aquel' y 'Salvador' (Netflix); 'Yakarta', 'El centro', 'Por cien millones' y 'Matar a un oso' (Movistar Plus+); 'Barrio Esperanza' y 'Sin gluten' (RTVE); 'La agencia' y 'Pura Sangre' (Mediaset) o 'Nails' (SkyShowtime).

MÁS DE 11.000 SOLICITUDES DE RODAJE

En 2025 el Ayuntamiento de Madrid tramitó 11.001 solicitudes de rodaje en la vía pública a través del Negociado de Autorizaciones de Rodajes del área de Medio Ambiente y Movilidad. En total, la ciudad acogió más de 1.025 proyectos rodados con permisos de ocupación, cifra similar a la del año pasado.

Se suman a los proyectos de menor envergadura que han rodado en la ciudad exclusivamente mediante permisos de acto comunicado, que no implican reserva y ocupación exclusiva y que suponen en torno al 66% del total de solicitudes tramitadas.

Muchos de estos proyectos han contado con el apoyo de Madrid Film Office en la búsqueda de localizaciones, orientación y apoyo en la gestión de permisos de rodaje, coordinación y mediación entre organismos y empresas, tanto públicas como privadas.

Durante 2025, la oficina ofreció más de 4.115 asistencias específicas y apoyó a más de 537 proyectos diferentes en su rodaje en Madrid. Esto supone un incremento de casi un 7% respecto a las asistencias ofrecidas en 2024. De los proyectos apoyados el pasado año, 53 fueron internacionales y 484 nacionales.

A destacar también que trece de los largometrajes de ficción rodados en la ciudad han sido beneficiarios de las Ayudas al audiovisual impulsadas desde Coordinación de Alcaldía del Ayuntamiento de Madrid.

PRESENCIA EN 16 FESTIVALES

En 2025 Madrid Film Office participó en 16 festivales, mercados y foros buscando potenciar la visibilidad de la ciudad como escenario de rodajes y apoyar la promoción y el desarrollo de la industria audiovisual madrileña. Entre ellos destacan el European Film Market dentro del Festival Internacional de Cine de Berlín (Alemania), el Marché du Film dentro del Festival de Cannes (Francia) y Focus, celebrado en Londres (Reino Unido).

A nivel nacional está el Festival de Málaga, Shooting Locations Marketplace de Valladolid y el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid organizaron por cuarto año el evento 'Algo se cuece en Madrid', donde se dieron a conocer las oportunidades que Madrid y su región ofrecen a la industria audiovisual. A ellos se suman citas centradas en la promoción del turismo de pantalla, como Fitur Screen y SET Congress en Bilbao.

Además la oficina organizó o patrocinó una quincena de eventos, foros y espacios de encuentro en Madrid con el fin de fomentar el desarrollo creativo y empresarial del sector en la ciudad, como el patrocinio de los Premios Platino y el foro Iberseries & Platino Industria.

A esto se suma el patrocinio de Microsalón AEC, los Premios Iris y los Premios Talento, ofrecidos por la Academia de Televisión, el programa de formación MIANIMA, dedicado a impulsar y visibilizar proyectos de animación liderados por mujeres iberoamericanas, y el festival de cortometrajes online Notodofilmfest, que cuenta con el 'Premio Madrid 21 Distritos' de Madrid Film Office, destinado a fomentar los rodajes en los 21 distritos de la ciudad.