La Comunidad activa un dispositivo especial de transporte para facilitar desplazamientos para ver el eclipse

Archivo - Un autobús en la estación de Méndez Álvaro, a 17 de febrero de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid reforzará este miércoles el transporte público ante el aumento de desplazamientos previsto con motivo del eclipse solar, especialmente hacia los más de 50 puntos de observación habilitados en distintos municipios de la región.

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) ha preparado un dispositivo que contará con autobuses de reserva en los principales intercambiadores, conductores de retén y personal de información para responder al incremento de viajeros que pueda producirse a lo largo de la jornada.

La previsión, según apunta el Ejecutivo autonómico en un comunicado, es que las mayores concentraciones de pasajeros se registren en el entorno de las carreteras A-1, M-607, A-6 y A-2.

Entre los municipios que pueden recibir una mayor afluencia figuran Buitrago del Lozoya, Somosierra, La Cabrera y El Molar, donde se han habilitado puntos de observación y se han organizado distintas actividades, como el Festival del Eclipse de Buitrago del Lozoya.

La Sierra de Guadarrama será otro de los puntos de atención del dispositivo, especialmente el corredor de la M-607 y el Puerto de Navacerrada. También se prevén desplazamientos hacia San Sebastián de los Reyes, Alcalá de Henares y Meco.

Las líneas que conectan estos municipios tienen su origen, principalmente, en los intercambiadores de Plaza de Castilla, Moncloa y Avenida de América.

MAYOR AFLUENCIA AL TERMINAR EL FENÓMENO

Según señala el Gobierno regional, uno de los momentos de mayor atención será el final del eclipse, cuando se espera una salida masiva de los puntos de observación y, con ello, un incremento de la demanda de transporte público.

Entre las líneas que podrán contar con refuerzos se encuentran la 191, 193, 222, 223, 227, 256, 275, 691, 681, 682, 683, 684, 725 y 726, además de las nocturnas N104, N202, N602, N603, N702 y N904.

En el caso de la línea 275, el Consorcio ha previsto un refuerzo con un servicio directo a Los Santos de la Humosa desde Alcalá de Henares, con el fin de facilitar el acceso al evento organizado en este municipio.

El dispositivo se seguirá en tiempo real desde el Centro de Innovación y Gestión de la Movilidad de Madrid (CITRAM), que mantendrá la coordinación con la Dirección General de Tráfico, los cuerpos y fuerzas de seguridad, Protección Civil y los ayuntamientos implicados.

El objetivo es adaptar los servicios a la demanda durante la jornada y facilitar los desplazamientos de quienes se acerquen a los distintos puntos de la Comunidad de Madrid para contemplar el eclipse.