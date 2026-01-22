La Comunidad activa el Nivel 0 del Plan de Inclemencias Invernales ante previsiones de nevadas

Paisaje nevado en la Barranca, a 19 de enero de 2026, en Navacerrada, Madrid (España). - Gabri Solera - Europa Press

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha activado el Nivel 0 del Plan de Inclemencias Invernales ante las previsiones meteorológicas de nevadas para las próximas horas de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), ha informado la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112.

Según informa la Consejería de Transportes, el dispositivo del Plan de Vialidad Invernal está garantizando la seguridad en las carreteras autonómicas ante las bajas temperaturas registradas durante esta noche.

El operativo desplegado ha permitido mantener abiertas y seguras las vías, gracias a la participación de 59 profesionales, el servicio de 13 camiones quitanieves y el uso de 24 toneladas de sal para las labores de prevención y tratamiento del firme.

La AEMET prevé precipitaciones de nieve en la zona de la Sierra desde las doce de hoy jueves. Además, durante la primera mitad del día se esperan precipitaciones débiles en la Sierra, que más tarde se extenderán al resto de la región.

En cuanto a la cota de nieve, se situará entre los 900 y los 1.000 metros por la mañana y ascenderá a los 1.500 metros conforme avance la jornada.