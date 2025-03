La Comunidad acusa al Gobierno de "dejación de funciones" en el aeropuerto de Barajas por las 500 personas sin hogar

El consejero de Presidencia pide que las instalaciones "no se conviertan en un sitio donde las personas sin hogar pueden estar"

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha acusado al Ministerio del Interior; a Aena, empresa pública que depende del Gobierno central; y a la Delegación de Gobierno en Madrid de estar haciendo "dejación de funciones" por permitir que 500 personas sin hogar pernocten en las instalaciones del aeropuerto Madrid-Barajas.

Tras un acto de presentación de ayudas a pequeños municipios, García Martín ha pedido que "se tomen cartas en el asunto" y que el Gobierno central "ejerza sus competencias". "Lo más importante es que el aeropuerto no se convierta en un sitio donde las personas sin hogar puedan estar y que todos los viajeros internacionales no encuentren una imagen no deseada de nuestra región", ha espetado.

Las declaraciones del consejero de Presidencia se han producido después de que Aena, empresa propietaria de la infraestructura, apremiara al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad a implantar "una solución digna" para las personas sin hogar que pasan allí la noche y amenazara con implantar controles de acceso, una decisión que, de momento, ha quedado aplazada.

"Venimos denunciando desde hace tiempo que el aeropuerto está dando una muy mala imagen, hay personas probablemente también que han pedido asilo a nuestro país y que tienen que ser tratados con todo el respeto", ha incidido García Martín.

El consejero de Presidencia ha remarcado que es una cuestión que primero "tiene que atender el Gobierno Central y, luego, los servicios sociales de base de los distintos ayuntamientos, en este caso el Ayuntamiento de Madrid".