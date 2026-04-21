La Comunidad aprobará esta semana una nueva ley para construir 18.000 viviendas protegidas en cuatro años

Archivo - Varios obreros trabajan en la construcción de una vivienda nueva, a 29 de julio de 2025, en Madrid (España).- Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobará esta semana en el Consejo de Gobierno su nueva Ley de Medidas Urgentes para Vivienda Protegida, que permitirá construir 18.000 nuevos hogares reduciendo además los plazos de construcción con el objetivo de facilitar el acceso a una vivienda asequible a jóvenes y familias.

Esta iniciativa aumentará la oferta de vivienda protegida y adecuará el ritmo de edificación a la demanda actual a través de medidas como la creación de incentivos para incrementar la capacidad sin consumir nuevo suelo, ampliando hasta un 30% la densidad y en un 20% la edificación, informan fuentes del Ejecutivo autonómico.

Con esta medida el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso busca "avanzar en una de las prioridades marcadas desde 2019, como es facilitar el acceso a la vivienda en la región". Desde entonces, la Comunidad de Madrid es la autonomía con mayor vivienda pública construida con más del 40% del total edificado en España.

Además, el Gobierno regional ha entregado ya más de 5.300 casas del Plan Vive de alquiler asequible, y durante este año sumará otras 3.200 nuevas viviendas en promociones ya en construcción para alcanzar en 2027 las 14.000 nuevas viviendas. Además, desde 2019 se han aprobado hasta 14 rebajas de impuestos enfocadas a facilitar el acceso a una vivienda, especialmente dirigidas a menores de 25 años.

Otra de las medidas destacadas por el Ejecutivo autonómico es la ampliación de 40 a 50 años del límite de edad para acceder a avales para hipotecas, a la par que se ha convertido en pionera para el cambio legal de oficinas en viviendas de alquiler asequible, incluyendo en el marcado 8.000 nuevas casas.

En estos años también se ha reforzado el programa Mi Primera Vivienda, que eleva a 425.000 euros el importe máximo subvencionable para aumentar los beneficiarios con hipotecas del 100%; y en 2026 aumenta en un 24% la inversión pública en vivienda social para entregar más de 700 casas a familias vulnerables.

Asimismo, la Comunidad de Madrid ha dado el visto bueno para la construcción de vivienda protegida en parcelas de titularidad privada, cambiando el uso de suelo para este tipo de casas; y ha aprobado nuevas ayudas en vivienda para familias numerosas y monoparantales.

Para ello ha recuperado la figura del arrendamiento con opción a compra, ha suprimido tasas con el objetivo de resolver conflictos entre propietarios e inquilinos y ha aumentado la oferta de alquiler en pequeños municipios de la región.