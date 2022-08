La Comunidad asegura que las fiestas patronales en municipios van "muy bien" y se están desarrollando con normalidad

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha asegurado que las fiestas patronales que se celebran este fin de semana por la Virgen de La Paloma van "muy bien" y se están desarrollando con normalidad en diferentes municipios madrileños.

Así lo ha asegurado ante los periodistas el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, quien ha visitado este domingo las fiestas de San Lorenzo de El Escorial. Allí ha subrayado que la gente tiene "muchísimas ganas de divertirse y de disfrutar".

Tras dos años en los que no ha habido fiestas o no se han desarrollado en su plenitud, los municipios "tienen ganas". "No queremos un Madrid apagado, triste. Lo que sí queremos es un Madrid seguro", ha destacado.

El consejero ha aseverado que se están tomando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y ha subrayado el "comportamiento cívico" de los ciudadanos en las fiestas, que es "enormemente importante".