La Comunidad destina 13,6 millones al mantenimiento de los sistemas contra incendios de Metro

Archivo - La puerta de emergencias de uno de los vagones del Metro, se abre para evacuar a los pasajeros, durante el simulacro de incendio en la Estación de Metro deTres Olivos (Línea 10). - Oscar J. Barroso / AFP7 - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha conocido esa semana la propuesta de adjudicación del contrato para el mantenimiento integral de los sistemas de protección contra incendios de Metro de Madrid, con una ivnersión prevista de 13,6 millones de euros.

El contrato, que tiene una duración de cuatro años con posibilidad de dos prórrogas de seis meses cada una, contempla la conservación preventiva y correctiva de estos dispositivos en subestaciones eléctricas, estaciones, recintos, depósitos y otras dependencias del suburbano madrileño, en cumplimiento del Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.

Según ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado, el objetivo es garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas, así como mejorar los niveles de calidad del servicio en aspectos como los tiempos de respuesta ante incidencias, la reparación de averías y la disponibilidad de los equipos.

El contrato está estructurado en distintos lotes, organizados en función de las tipologías y especialidades de los equipos y de los espacios donde están instalados. Entre los elementos incluidos figuran las sondas de detección de gases ubicadas en la Línea 8, los sistemas de telecontrol y la señalización fotoluminiscente.

La Comunidad de Madrid ha destacado que Metro es pionero en la implantación de medidas de protección contra incendios y que cuenta con una patente propia en este ámbito, el sistema de extinción por agua nebulizada, un diseño desarrollado por la compañía metropolitana.