Comunidad dice que las 35h de jornada de funcionarios en el Estado ha supuesto "perder 17.000 puestos a tiempo completo"

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert (c), durante el Pleno de la Asamblea de Madrid - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha afirmado que rebajar a 35 horas la jornada de los funcionarios de la Administración General del Estado ha supuesto "perder 17.000 puestos a tiempo completo".

"Los expertos lo cifran en 1.000 millones de euros. ¿Sabe cuál es su memoria económica? Cero euros. ¿Por qué? Porque en realidad lo que ustedes están pidiendo es que el sistema público se reduce a una jornada laboral de 1.000 horas. Es reducir la jornada laboral sin ningún tipo de sustitución", ha planteado la titular de Economía en el Pleno de la Cámara de Vallecas ante una pregunta del socialista Daniel Rubio.

Albert ha afirmado que la Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) han tachado la reducción de "trampa" que lo que busca es que haya "menos jornada con el mismo nivel de trabajo porque no van a buscar a nadie para que los sustituya".

"Les baja la jornada, pero ustedes no les cubren las horas. El que vaya a una ventanilla no se va a enfadar con el Gobierno, se va a enfadar con el empleado público de turno, porque eso es lo que le gusta a Sánchez, enfrentar a todos los ciudadanos (...) Desatendidos, sobrecargados y sin recursos. Eso sí, con una jornada de 35 horas", ha espetado.

Ha recordado que el Ejecutivo regional estuvo "negociando" y se firmó un acuerdo de plantillas y de carrera profesional que aprobaron "todos los sindicatos". "Porque nosotros premiamos al que trabaja y el que trabaja cobra más. Y hemos firmado un acuerdo sectorial y un convenio único. Y seguimos cumpliendo con nuestras prioridades. Pero a ustedes es que todo eso no les importa nada", ha reprochado.

Frente a ello, Daniel Rubio ha afirmado que el PP hizo una "estabilización contra los empleados públicos" y se "cargaron la jornada de 35 horas en 2012". Considera que todo lo que hacen es "empeorar las condiciones laborales de los empleados públicos".

"Ustedes en 2012 con el Gobierno de Rajoy aumentaron la jornada laboral a 37 horas y media, recortaron los permisos, castigaron a la gente con las incapacidades laborales y dijeron que había unas medidas que eran provisionales, que era poner en suspensión todos los convenios colectivos y al final lo han cronificado", ha expuesto.

A sus ojos actualmente la "precariedad campa" por la Comunidad de Madrid por sus "decisiones políticas" y ha reivindicado que el Gobierno de España ha "planificado y se ha reunido" como han hecho "otras comunidades del PP".