La Comunidad exige al Gobierno que regule la rebaja de ratios de alumnos en Infantil y critica su "actitud desleal"

Decenas de personas durante una concentración de docentes de escuelas infantiles frente a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, a 15 de abril de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha exigido a la ministra de Educación, Milagros Tolón, que "asuma las competencias que desde 2020 le atribuye" la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE) y regule la rebaja de ratios de alumnos en el primer ciclo de Educación Infantil, dado "el evidente alcance nacional del problema".

Así lo ha trasladado este lunes en una misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que solicita al Ministerio de Educación convocar en la "mayor brevedad posible" la Conferencia Sectorial de Educación para abordar las reivindicaciones del primer ciclo de la Educación Infantil, junto a las comunidades autónomas y "garantizar" una financiación estructural por parte de la Administración General del Estado.

Esta reivindicación tiene lugar en la tercera semana de huelga indefinida de las escuelas infantiles de la región. Precisamente, la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles ha reclamado a la consejera de Educación "escuchar el clamor social" y mantener una reunión para mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras de gestión directa e indirecta.

En la carta, Zarzalejo ha explicado que, con la aprobación de la LOMLOE en 2020, el Gobierno central "decidió reservarse expresamente la regulación de este ciclo, pero seis años después sigue sin existir".

"Resulta especialmente grave que, mientras el Ministerio impulsa un Anteproyecto de Ley para regular ratios y condiciones educativas, haya dejado al margen el primer ciclo de Educación Infantil, pese a tratarse de un ámbito cuya regulación básica decidió asumir el Gobierno central, modificando el régimen competencial de la Ley Orgánica de Educación de 2006", ha insistido.

Así, desde el departamento liderado por Zarzalejo han defendido que la actuación y atención a las necesidades del sector está "condicionado" a las respuestas del Ministerio. "La Comunidad no puede modificar unilateralmente esta normativa sin vulnerar el reparto competencial establecido por la propia LOMLOE", han justificado.

LA COMUNIDAD DEFIENDE SUS ACCIONES

Asimismo, en la misiva la consejera ha defendido que su Gobierno "ha demostrado con hechos, y de forma sostenida en el tiempo, que el primer ciclo de Educación Infantil, aun no siendo obligatorio, es una prioridad de sus políticas públicas".

También ha recordado que fueron "la primera comunidad autónoma" en establecer la gratuidad de la escolarización en las escuelas infantiles públicas y en poner en marcha ayudas específicas para las familias para este ciclo, con un presupuesto que supera ya los 67 millones de euros por curso.

Por otro lado, la máxima responsable de la educación madrileña ha indicado que los módulos de financiación de la red de escuelas infantiles se han incrementado en un 57,2%, reforzando "el compromiso" con esta etapa educativa y con las profesionales que trabajan en ella. "Gracias a este esfuerzo, Madrid cuenta hoy con una red sólida y con una de las tasas de escolarización de 0 a 3 años más altas de España", ha subrayado.

Desde la Consejería han insistido en que hay "una actitud institucional desleal" que está generando "confrontación en la calle y una tensión innecesaria en un sector especialmente sensible" como es el primer ciclo de Educación Infantil y las familias.

REUNIÓN CON LA MINISTRA

Antes de iniciarse la huelga indefinida, la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles se reunió con el director de Infantil, Primaria y Especial, José Ignacio Martín Blasco, en el que solicitaron "un plan de mejoras que todavía están esperando después de dos semanas de huelga indefinida".

Durante la primera semana de huelga indefinida, la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles se reunió con Milagros Tolón para trasladarle sus reclamaciones. La ministra se comprometió a incluir en la nueva normativa al 0-3, según los organizadores de las movilizaciones.

"La negociación está siendo positiva y fructífera, algo que no podemos decir de las inexistentes reuniones mantenidas con la Consejería de Educación que tiene todas las competencias para mejorar las condiciones de la infancia y garantizar el derecho a recibir una educación de calidad", manifestó la Plataforma.