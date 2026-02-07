La Comunidad de Madrid insiste en que PP hizo "la investigación que era oportuna" en Móstoles

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, ofrece una rueda de prensa para negar el supuesto caso de acoso laboral y sexual contra una ex concejala y denunciar "chantajes que se remontan a 2023", en la sala de Juntas del Ayuntamiento de Móstoles- A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha insistido este sábado en que el PP hizo "la investigación que era oportuna" y que no se detectó "ningún tipo de situación que justificara" la acusación de una exedil contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), por acoso laboral y sexual.

"Yo creo que esto ha surgido, creo no, estoy convencido que esto ha surgido precisamente en el contexto de una declaración de Francisco Salazar donde estaba, lógicamente, que explicar todos los casos de presuntos abusos sexuales que se habían producido en el Palacio de la Moncloa, donde vive y donde trabaja el presidente del Gobierno", ha lanzado a los medios de comunicación desde Buitrago de Lozoya.

Era este jueves, día en que Salazar declaraba en el Senado, cuando se publicaban estas acusaciones que han sido negadas por Bautista. Este viernes la exedil adelantaba que denunicaría al regidor, el PP de Madrid anunciaba que estudiaba acciones legales por legales por actuar de "mala fe" y "prefabricar pruebas" contra el PP por una "vendeta personal" contra el alcalde, quien afirmaba ser víctima de un "chantaje político".

Considera García Martín que esto no ha sido "fruto de la causalidad" sino de la "necesidad que tiene la izquierda de echar tinta de calamar" con el objetivo de tapar los "casos de presuntos abusos en el seno del Gobierno, del partido y del entorno" de Pedro Sánchez.

"Como también era necesario tapar esas posibles informaciones que estaban saliendo sobre los casos de prostitución en las saunas del suegro del presidente del gobierno, por cierto, saunas que probablemente, que posiblemente pudieran haber financiado la campaña del actual presidente", ha rematado.