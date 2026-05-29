La Comunidad de Madrid cierra marzo con un déficit de 441 millones, el 0,13% del PIB

Archivo - Fachada de la Real Casa de Correos, a 2 de julio de 2023, en Madrid (España). Construída a finales de la segunda mitad del siglo XVIII y situada en la parte meridional de la Puerta del Sol, la Real Casa de Correos es actualmente la sede de la pr - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid cerró el mes de marzo con un déficit de 441 millones de euros, lo que equivale al 0,13% de su Producto Interior Bruto (PIB), según los datos publicado este viernes por el Ministerio de Hacienda.

El dato de déficit a cierre de marzo es inferior al registrado en el mismo mes del año anterior en 1.029 millones de euros y pasa de representar el 0,31% del PIB en 2025 a suponer un 0,13%.

La Administración Regional registra a finales de marzo de 2026 un déficit de 3.506 millones, lo que equivale al 0,20% del PIB, frente al 0,32% del mismo periodo de 2025. En términos absolutos, el déficit se reduce un 36,1%.

La mejora del saldo autonómico responde a un aumento de los ingresos no financieros del 12,6%, hasta 61.540 millones, que supera en 4,5 puntos porcentuales el crecimiento del gasto, que se sitúa en el 8,1%, hasta 65.046 millones.

Por último, los Fondos de la Seguridad Social registran a finales de marzo de 2026 un superávit de 3.329 millones, un 14,6% superior al de 2025, con 2.905 millones. En términos de PIB, el superávit se sitúa en el 0,19%, frente al 0,17% de marzo de 2025.

Esta evolución se debe al avance de los ingresos no financieros en un 7%, hasta 66.051 millones, superior al incremento de los empleos, que crecen un 6,6%, hasta 62.722 millones. El buen comportamiento de las cotizaciones sociales resulta especialmente relevante: ascienden a 55.815 millones, representan el 84,5% de los recursos y crecen un 8,3% respecto a 2025.