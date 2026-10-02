La Comunidad de Madrid cierra septiembre con 993 trabajadores en ERTE

Fachada de una oficina de empleo - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número de trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se situó a cierre de septiembre en la Comunidad de Madrid en 993, lo que supone 2 menos que un mes antes.

En concreto, a cierre del noveno mes del año había 486 hombres y 507 mujeres en ERTE en la Comunidad de Madrid, según ha informado este miércoles el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Del total a cierre del noveno mes del año, 362 personas estaban en ERTE parcial y 631 en ERTE total. Al finalizar el mes, 837 estaban en un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP), con 403 hombres y 434 mujeres.

Además, otros 156 estaban en un ERTE de fuerza mayor, de los que 83 eran hombres y 73, mujeres.

A nivel nacional, el número de trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se situó a cierre de septiembre en 11.888 personas (12.149 de media en el mes).