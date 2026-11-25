Archivo - Una pancarta durante una manifestación contra las violencias machistas, 25 de noviembre de 2022, en Madrid (España). - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid llega este miércoles, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con siete mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año, tres más que en todo 2025, cuando las denuncias por violencia de género alcanzaron su máximo histórico en la región, con 33.516, una media de 92 al día.

Así lo recogen los datos difundidos por el Instituto de Estadística regional, consultado por Europa Press, que señalan que Madrid es la segunda comunidad autónoma con más víctimas mortales por violencia de género este año, únicamente por detrás de Andalucía (12), y concentra el 14,9% de las 47 mujeres asesinadas en el conjunto de España.

La región iguala ya, a falta de más de un mes para que concluya el año, las cifras registradas en 2021, 2022 y 2023, y supera las cuatro contabilizadas tanto en 2024 como en 2025.

La última víctima en la región fue una mujer de 47 años, asesinada el pasado 18 de noviembre en Parla. Tenía un hijo menor de edad y no constaban denuncias previas contra el presunto agresor. En el minuto de silencio que se guardó en la localidad, el alcalde, Ramón Jurado, trasladó el "dolor" que deja la violencia machista, que "atraviesa a toda la sociedad", y pidió no caer en la "indiferencia" ante ella.

Con este último crimen, en cinco de los siete casos registrados este año en la región no existían denuncias previas por violencia de género, mientras que la cifra de menores que han quedado huérfanos asciende a cinco, frente a los tres de todo 2025.

Entre 2007, primer año de la serie recogida por el Instituto de Estadística regional, y hasta 2025, un total de 120 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en la Comunidad de Madrid, a las que se suman las siete víctimas mortales confirmadas en 2026.

RÉCORD HISTÓRICO DE DENUNCIAS

En cuanto a las denuncias por violencia de género, la Comunidad de Madrid registró 33.516 en 2025, un 4,7% más que las 32.004 del ejercicio anterior y la cifra más elevada de la serie histórica, que se remonta a 2009.

Al detalle, el número de denuncias ha aumentado un 49,2% desde 2020, cuando se contabilizaron 22.463, y encadena cinco años consecutivos de incrementos.

Además, Madrid fue la segunda comunidad autónoma con mayor número de denuncias en 2025, únicamente por detrás de Andalucía (40.610), y concentró el 16,4% de las 204.342 registradas en el conjunto del país. La tasa de denuncias se situó en 469 por cada 100.000 habitantes, por encima de la media nacional, que fue de 414.

Pese al incremento de las denuncias, el número de mujeres víctimas de violencia de género con órdenes de protección o medidas cautelares se redujo un 10,8% en 2025, hasta situarse en 3.063.

De ellas, 58 eran menores de edad y otras 461 tenían entre 18 y 24 años, lo que supone que cerca del 17% de las víctimas con estas medidas judiciales tenía menos de 25 años. El grupo más numeroso fue el de mujeres de entre 25 y 44 años, con 1.870, un 61% del total.

En el ámbito judicial, un total de 3.949 hombres fueron condenados en asuntos con sentencia firme por violencia de género en Madrid durante 2025, un 4,3% más que el año anterior.

132 CASOS DE RIESGO ALTO O EXTREMO

Los datos provisionales de 2026 recogidos por el Instituto de Estadística regional sitúan en 12.851 los casos de violencia de género bajo seguimiento del sistema VioGén en la Comunidad de Madrid, un 2,2% más que en 2025 (12.570) y la cifra más elevada de la serie iniciada en 2013. Del total, 11.152 presentan un nivel de riesgo bajo; 1.567, medio; 127, alto, y 5 extremo.

Los casos clasificados como de riesgo alto o extremo han pasado de 101 en 2025 a 132 en el balance provisional de este año, un incremento del 30,7%.

El organismo estadístico advierte de que la implantación del protocolo VioGén2 en julio de 2025 introdujo modificaciones en la evaluación del riesgo y en la terminología empleada por el sistema, entre ellas la desaparición de la categoría de riesgo no apreciado.

Asimismo, la estadística recoge 347 dispositivos electrónicos de seguimiento activos y 2.460 usuarias del Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género (ATENPRO), la cifra más alta desde 2010.

MÁS DE 20.000 LLAMADAS AL 016

En cuanto al teléfono 016 de información y asesoramiento en materia de violencia contra las mujeres, el balance provisional de 2026 contabiliza 20.309 llamadas pertinentes procedentes de la Comunidad de Madrid, de las que 16.395 fueron realizadas por las propias víctimas. Durante todo 2025 se registraron 24.189 llamadas pertinentes desde la región, de las que 19.136 correspondieron a las propias víctimas.

Por último, las ayudas económicas concedidas al amparo del artículo 27 de la Ley Integral contra la Violencia de Género aumentaron un 130,6% en Madrid durante 2025, al pasar de 124 a 286, el mayor número desde que comenzó la serie en 2007.

El Ministerio de Igualdad recuerda que el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal de WhatsApp 600 000 016 ofrecen atención las 24 horas del día. En situaciones de emergencia se puede recurrir al 112, a la Policía Nacional (091) o a la Guardia Civil (062).