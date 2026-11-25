Archivo - Una pancarta durante una concentración por el día de la Eliminación de la violencia contra las Mujeres, a 25 de noviembre de 2025, en Madrid (España). Manifestantes durante una concentración por el día de la Eliminación de la violencia contra la - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un informe de Comisiones Obreras (CC.OO.) con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer refleja que cinco de las siete mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en la Comunidad de Madrid en lo que va de año no habían presentado denuncia previa, mientras que los delitos contra la libertad sexual han aumentado un 9,3% en el segundo trimestre, hasta los 1.724 casos.

El documento reflejaba inicialmente seis mujeres asesinadas, de las que tan solo dos habían presentado denuncia. Sin embargo, el sindicato actualizó el documento y elevó a siete la cifra de mujeres víctimas de violencia de género tras el asesinato en Parla de una mujer que tampoco había presentado denuncia previa. Estas siete asesinadas son ya más que las del conjunto de 2025, cuando hubo cuatro víctimas mortales en la región.

Por otro lado, uno de cada tres casos de violencia machista registrados entre menores de edad permanece activo. El sistema de seguimiento de víctimas de violencia de género (VioGén) contabilizaba en septiembre de este año un total de 413 casos de violencia machista entre madrileños menores de 18 años, de los que 139 estaban activos.

Esta proporción cuadruplica la registrada en el conjunto de los casos de Madrid, que incluye a mujeres de todas las edades. Aquí uno de cada doce casos permanece activo, según los datos recogidos por el sindicato.

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL

En el ámbito de la violencia sexual, la Comunidad de Madrid registró 1.724 delitos contra la libertad sexual entre abril y junio, frente a los 1.578 del mismo periodo de 2025. Este incremento se concentra en el conjunto de delitos distintos de las agresiones sexuales con penetración, que crecieron un 11,9%, hasta los 1.373 casos, mientras que las violaciones se mantuvieron en 351, la misma cifra que un año antes.

El informe traduce estos datos en una media de 9,6 delitos contra la libertad sexual denunciados cada día en la Comunidad de Madrid. Según CC.OO., las mujeres representan alrededor del 90% de las víctimas de este tipo de delitos.

CAEN LAS CONSULTAS AL 016

Por otro lado, el informe hace hincapié en las consultas al 016, el servicio público gratuito y confidencial para recibir información, asesoramiento y atención psicosocial ante cualquier forma de violencia contra las mujeres.

En lo que llevamos de 2026 se han registrado unas 22.809 consultas frente a las 26.408 del año anterior, lo que representa una caída del 13,9%. Sin embargo, las consultas a través de WhatsApp han pasado de 958 a 2.009

Por otro lado, las consultas al servicio 016 descendieron en la región hasta las 22.809 en 2026, frente a las 26.408 del año anterior, lo que supone una caída del 13,9%. Sin embargo, el uso de WhatsApp como vía de contacto aumentó de 958 consultas en 2024 a 2.009 en 2026, un aumento de más del 109%. La inmensa mayoría de las consultas registradas (+87%) estuvieron relacionadas con violencia en el ámbito de la pareja o expareja.

La actividad judicial también refleja un aumento de los casos. Durante el segundo trimestre de 2026, el número de víctimas de violencia de género en los juzgados madrileños creció un 25,8% respecto al mismo periodo del año anterior y las denuncias aumentaron también casi un 25%. En esos tres meses, 1.146 mujeres se acogieron a la dispensa de la obligación de declarar como testigos, un 29,1% más que en 2025.

Los juzgados registraron además 1.636 solicitudes de órdenes de protección, un 6,8% más, y acordaron 772, lo que representa un incremento del 11,2%. En el primer semestre de 2026, la Comunidad de Madrid contabilizó 3.024 órdenes de protección, según los datos del Portal Estadístico de Violencia de Género recogidos en el informe.

MENOS PRESUPUESTO QUE A INCENTIVAR LA NATALIDAD

En materia presupuestaria, CC.OO. señala en su informe que las cuentas regionales para 2027 contemplan 41,88 millones de euros para el programa de acciones contra la violencia de género y promoción de la igualdad, frente a los casi 163 millones para promover la natalidad.

La partida contra la violencia machista se situó en 38,26 millones en 2026, de los que se habían ejecutado 24,5 millones a 30 de septiembre, el 64,07% del crédito disponible.

El sindicato advierte también de que varios indicadores de atención previstos para 2027 son inferiores a los de 2026. Entre ellos figuran las mujeres atendidas en los puntos municipales del Observatorio Regional de Violencia de Género, que pasan de 16.700 a 16.000; las mujeres previstas en recursos residenciales, de 500 a 480; las campañas de sensibilización, de tres a dos, y las acciones formativas para profesionales, de 20 a 15 cursos. La red de puntos municipales, añade, se reducirá de 58 a 56.

CC.OO. sostiene que las principales estrategias regionales contra la violencia de género, la trata de seres humanos y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres llevan caducadas desde 2021. Por ello, reclama una nueva Ley de Igualdad, la renovación de estos planes y una mayor dotación y ejecución de los recursos destinados a prevención, protección y atención a las víctimas.