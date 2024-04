La Comunidad propone al Ministerio y a operadores privados reabrir la línea de Cercanías al parque Warner

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha propuesto tanto al Ministerio de Transportes y Movilidad Urbana como a operadores privados reabrir el tramo en desuso de la línea de Cercanías que daría servicio a San Martín de la Vega y al parque Parque Warner, ubicado en esta localidad.

En concreto, se trataría de recuperar la línea ferroviaria C-3A que conectaba Pinto con San Martín de la Vega, sin servicio desde el año 2012. Según se indicó entonces, el servicio era deficitario, debido al escaso número de viajeros que la utilizaban. Una situación totalmente distinta a la actual, cuando se superan los 2 millones de visitantes al año al Parque Warner.

Fuentes de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid han confirmado a Europa Press que el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) ha trasladado este tema tanto al departamento que dirige Óscar Puente como a operadores privados, a iniciativa de los alcaldes de Pinto, San Martín de la Vega y Valdemoro.

"La Comunidad de Madrid también está ofreciendo dicha línea a operadores privados, empresas de transportes que trabajan y que también tienen o regentan líneas privadas", ha anticipado el alcalde de San Martín de la Vega, Rafael Martínez, en declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press.

Preguntado por esta cuestión en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno El consejero de Presidencia, Justicia y Administrador Local y portavoz del gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Martín, ha indicado que no tienen "ningún expediente" ni ningún "contacto" al respecto "en este momento".

Por su parte, el Ministerio tiene encima de la mesa una solicitud formulada desde la Comunidad de Madrid para la cesión de este tramo en desuso de la Línea C-3A. En este sentido, el regidor socialista, que ha lamentado que este tema "va muy lento", ha apuntado además que le consta que el departamento de Óscar Puente "lo que quiere hacer en los próximos meses es hacer un estudio de viabilidad de dicha línea, pero este estudio no les va a obligar a abrirla".

En cualquier caso, Martínez ha defendido que, aunque el transporte público "siempre es deficitario", la explotación de la línea debería ser pública. "No nos olvidamos desde San Martín de la Vega de dicha línea y creemos que a un futuro medio plazo hay que sentar las bases para que puedan, si no somos nosotros, por lo menos las siguientes generaciones que no pierdan ese ramal de la línea", ha zanjado.